Холод та дощ: у Гідрометцентрі розповіли, коли будуть сприятливі умови для посівної
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Агрометеорологічні умови цього року несприятливі для проведення сівби: масштабне водопілля, рясні дощі та холод заважають веденню посівної. У деяких областях, зокрема, Хмельницькій та Черкаській, вже заговорили про затримку посівної кампанії. Крім того, на Україну насуваються холодні арктичні маси. Коли ж буде сприятлива погода УНН поцікавився у керівниці відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко.
За прогнозами синоптика з 2 по 6 травня будуть цілком сприятливі погодні умови для проведення посівної в Україні.
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«Загалом, я можу сказати, що період дощової погоди знову почнеться з 5 травня. Зараз ми будемо мати 2,3 та 4 травня невеликі дощі, на території Хмельниччини вони цілком ймовірні. І температура не дуже висока і дощі періодично там будуть. Найбільше дощів ми очікуємо протягом наступних 10 днів, десь з 7 травня знову почнуться дощі й в день, й в ночі. Але вони будуть не великі, тобто скоріш за все умови для виходу техніки на поля будуть створюватися», - розповіла Адаменко.
Вона повідомила, що завтра і після завтра очікується тепло до 20 градусів в день.
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«Тобто швидко буде присихати верхній шар ґрунту. З 2 по 6 травня будуть цілком сприятливі умови», - сказала Адаменко.
Адаменко зазначила, що після 6-7 травня очікується похолодання.
«Ймовірність того, що з припиненням дощів 6-7 травня в залежності від території буде вторгнення холодного повітря й будуть заморозки на ґрунті. Поки активного та комфортного тепла не видно. Максимально, що ми можемо очікувати – це 18 – 20 градусів тепла в день, й то, це стосується західних областей – це саме 2-3 травня», - розповіла Адаменко.
Доповнення
Хмельницька обласна державна адміністрація в кінці квітня повідомляла, що дощова холодна погода, яка спостерігається від початку квітня загальмувала проведення посівної на всій території області. Всього посіяно понад 117 тис. га ярих культур, що становить 14% до загального обсягу посіву всіх ярих культур. В Україні 13 областей розпочали сівбу сої.