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Хмара переговорил с новым министром обороны Британии - в фокусе Gripen с ракетами Meteor и боеприпасы для F-16

Киев • УНН

 • 978 просмотра

И.о. министра обороны Украины Евгений Хмара обсудил с новым министром обороны Британии усиление ПВО. Украина рассчитывает на поддержку проекта по поставке истребителей Gripen и ракет Meteor.

Хмара переговорил с новым министром обороны Британии - в фокусе Gripen с ракетами Meteor и боеприпасы для F-16

Украина рассчитывает на поддержку Великобритании в реализации проекта по поставке истребителей Gripen и ракет Meteor, а также на продолжение поставок боеприпасов для F-16, в том числе на фоне задачи Президента по защите украинского морского коридора от российских атак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

И.о. министра обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что провел первый разговор с новоназначенным министром обороны Великобритании Весом Стритингом, которого поздравил с назначением и поблагодарил за системную поддержку Украины.

"Выстраиваем с Великобританией долгосрочное и взаимовыгодное оборонное партнерство. Украина благодарна за непоколебимую поддержку. Со своей стороны готовы делиться нашим опытом современной войны и решениями, которые уже доказали эффективность на поле боя", – отметил Хмара.

По его словам, главной темой переговоров стало усиление украинской противовоздушной обороны.

"Рассчитываем на поддержку проекта по поставке самолетов Gripen и ракет Meteor к ним", – подчеркнул и.о. министра.

Он отметил, что это важно для противодействия российским самолетам и защиты наших людей.

"Также критически важно продолжать поставки боеприпасов к самолетам F-16. Одна из задач, поставленных Президентом, – защитить "зерновой коридор" от российских атак. Для этого Украине нужны сильные воздушные возможности", - указал Хмара.

Отдельное внимание во время разговора уделили средствам борьбы с российскими ударными беспилотниками.

"Отдельный фокус – ракеты для противодействия "шахедам". Россия наращивает удары реактивными дронами. Быстрые решения партнеров способны напрямую спасать жизни украинцев", – отметил он.

Кроме того, стороны обсудили возможность закупки украинских беспилотников для нужд Сил обороны, в частности дронов-перехватчиков, middle strike и deep strike, по программе ERA Loan с использованием доходов от замороженных российских активов.

Британия выделила 300 млн евро на поставку Украине 16 истребителей Gripen E16.07.26, 16:02 • 3929 просмотров

Андрей Тимощенков

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