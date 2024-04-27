"Хлопок" на военном аэродроме и двух НПЗ в РФ устроила СБУ - источник

Ночь на субботу стала в прямом смысле взрывной для военного аэродрома "Кущевск", а также для Ильского и Славянского НПЗ в Краснодарском крае россии. По данным источников УНН, "хлопок" на эти объекты пожаловал благодаря дронам СБУ.

В атаке на военный аэродром Служба безопасности поддержала Силы обороны и действовала совместно с ними. Там размещались десятки военных самолетов, РЛС и средства РЭБ. Кроме того, БПЛА СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ. - сообщили информированные источники УНН.

Детали

Собеседник УНН отметил, что это - ключевые технологические объекты заводов. После попаданий на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала.

СБУ продолжает эффективно отрабатывать по военным и инфраструктурным объектам в тылу врага, снижая потенциал россии для ведения войны. У страны-террориста "хлопок" пылает и будет пылать. - отметил источник.

Дополнение

В Краснодарском крае БПЛА атаковали нефтеперерабатывающие заводы и военный аэродром, повреждены самолеты.