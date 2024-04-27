«Бавовну» на військовому аеродромі та двох НПЗ у рф влаштувала СБУ – джерело
Київ • УНН
Служба безпеки України (СБУ) організувала удари безпілотників по військовому аеродрому в Кущевську та двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї Росії, спричинивши пожежі та пошкодження ключових об'єктів.
Ніч на суботу стала в прямому сенсі вибуховою для військового аеродрому "Кущевск", а також для Ільського та Слов’янського НПЗ в Краснодарському краї росії. За даними джерел УНН, "бавовна" на ці об‘єкти завітала завдяки дронам СБУ.
В атаці на військовий аеродром Служба безпеки підтримала Сили оборони і діяла спільно з ними. Там розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ. Окрім того, БПЛА СБУ ударили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов’янського НПЗ.
Деталі
Співрозмовник УНН зазначив, що це - ключові технологічні об‘єкти заводів. Після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.
СБУ продовжує ефективно відпрацьовувати по військових та інфраструктурних об‘єктах в тилу ворога, знижуючи потенціал росії для ведення війни. В країни-терориста "бавовна" палає і буде палати.
Доповнення
У Краснодарському краї рф БПЛА атакували нафтопереробні заводи і військовий аеродром, пошкоджено літаки.