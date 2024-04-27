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«Бавовну» на військовому аеродромі та двох НПЗ у рф влаштувала СБУ – джерело

«Бавовну» на військовому аеродромі та двох НПЗ у рф влаштувала СБУ – джерело

Київ • УНН

 • 23116 перегляди

Служба безпеки України (СБУ) організувала удари безпілотників по військовому аеродрому в Кущевську та двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї Росії, спричинивши пожежі та пошкодження ключових об'єктів.

Ніч на суботу стала в прямому сенсі вибуховою для військового аеродрому "Кущевск", а також для Ільського та Слов’янського НПЗ в Краснодарському краї росії. За даними джерел УНН, "бавовна" на ці об‘єкти завітала завдяки дронам СБУ.

В атаці на військовий аеродром Служба безпеки підтримала Сили оборони і діяла спільно з ними. Там розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ. Окрім того, БПЛА СБУ ударили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов’янського НПЗ.

- повідомили поінформовані джерела УНН.

Деталі

Співрозмовник УНН зазначив, що це - ключові технологічні об‘єкти заводів. Після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.

СБУ продовжує ефективно відпрацьовувати по військових та інфраструктурних об‘єктах в тилу ворога, знижуючи потенціал росії для ведення війни. В країни-терориста "бавовна" палає і буде палати.

- зазначило джерело.

Доповнення

У Краснодарському краї рф БПЛА атакували нафтопереробні заводи і військовий аеродром, пошкоджено літаки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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