Херсонщина: россияне атаковали из авиации Бериславский район

Последствия вчерашних атак по Бориславскому району показала Херсонская ОВА. Их фото публикует УНН.

Детали

Согласно информации Херсонской ОВА вчера вечером российская армия ударила с авиации по одному из населенных пунктов Бериславского района.

Вражеским огнем были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Местные жители не пострадали.

Враг пробовал атаковать на нескольких направлениях: ситуация на фронте от Генштаба

Напомним

Утром УНН сообщал, что российские оккупанты обстреляли Херсонскую область 89 раз за прошедшие сутки. Из-за этих атак ранения получили 5 человек, в том числе 2 ребенка.