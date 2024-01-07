Херсонщина: росіяни атакували з авіації Бериславський район

Наслідки вчорашніх атак по Бориславському району показала Херсонська ОВА. Їхні фото публікує УНН.

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Згідно з інформацією Херсонської ОВА учора ввечері російська армія вдарила з авіації по одному з населених пунктів Бериславського району.

Ворожим вогнем були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Місцеві жителі не постраждали.

Ворог пробував атакувати на кількох напрямках: ситуація на фронті від Генштабу

Нагадаємо

Ранком УНН повідомляв, що російські окупанти обстріляли Херсонщину 89 разів впродовж минулої доби. Через ці атаки поранення зазнали 5 людей, зокрема 2 дитини.