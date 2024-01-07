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Херсонщина: росіяни атакували з авіації Бериславський район

Херсонщина: росіяни атакували з авіації Бериславський район

Київ • УНН

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Російські війська завдали авіаударів по Бериславському району на Херсонщині, пошкодивши будівлі, але не поранивши мешканців. УНН повідомляє про 89 обстрілів у регіоні, в результаті яких постраждали 5 осіб, у тому числі 2 дітей.

Наслідки вчорашніх атак по Бориславському району показала Херсонська ОВА. Їхні фото публікує УНН.

Деталі

Згідно з інформацією Херсонської ОВА учора ввечері російська армія вдарила з авіації по одному з населених пунктів Бериславського району.

Ворожим вогнем були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Місцеві жителі не постраждали.

Ворог пробував атакувати на кількох напрямках: ситуація на фронті від Генштабу07.01.24, 07:53 • 34437 переглядiв

Нагадаємо

Ранком УНН повідомляв, що російські окупанти обстріляли Херсонщину 89 разів впродовж минулої доби. Через ці атаки поранення зазнали 5 людей, зокрема 2 дитини. 

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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