Херсонщина: росіяни атакували з авіації Бериславський район
Київ • УНН
Російські війська завдали авіаударів по Бериславському району на Херсонщині, пошкодивши будівлі, але не поранивши мешканців. УНН повідомляє про 89 обстрілів у регіоні, в результаті яких постраждали 5 осіб, у тому числі 2 дітей.
Наслідки вчорашніх атак по Бориславському району показала Херсонська ОВА. Їхні фото публікує УНН.
Деталі
Згідно з інформацією Херсонської ОВА учора ввечері російська армія вдарила з авіації по одному з населених пунктів Бериславського району.
Ворожим вогнем були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Місцеві жителі не постраждали.
Ворог пробував атакувати на кількох напрямках: ситуація на фронті від Генштабу07.01.24, 07:53 • 34437 переглядiв
Нагадаємо
Ранком УНН повідомляв, що російські окупанти обстріляли Херсонщину 89 разів впродовж минулої доби. Через ці атаки поранення зазнали 5 людей, зокрема 2 дитини.