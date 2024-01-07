Херсонщина: через обстріли рф поранені п’ять людей, серед них дві дитини
Київ • УНН
Російські обстріли поранили п'ятьох херсонців, у тому числі двох дітей, на тлі 89 обстрілів за добу.
Російські окупанти обстріляли Херсонщину 89 разів впродовж минулої доби. Через ці атаки поранення зазнали 5 людей, зокрема 2 дитини. Про жертв російської агресії повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
За минулу добу противник здійснив 89 обстрілів, випустивши 382 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. …Через російську агресію 5 людей дістали поранення, з них - 2 дитини.
Деталі
Згідно з інформацією голови ОВА росіяни випустили 24 снаряди лише по місту Херсон.
Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, у Херсонському районі заграбники вгатили по об'єкту критичної інфраструктури.
Є пошкодження й на території заводів у самому Херсоні.
Окупанти обстріляли Херсонщину: поранено 9-річних близнюків 06.01.24, 17:33 • 34930 переглядiв
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