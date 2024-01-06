Окупанти обстріляли Херсонщину: поранено 9-річних близнюків

У Херсонській області під російський обстріл авто в якому перебувала родина. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, поранення отримали 9-річні близнюки, передає УНН.

9-річні близнюки разом з батьками їхали в машині між Дар’ївкою та Федорівкою, коли ворог відкрив вогонь. Хлопчиків доставили до лікарні. Їхній стан стабілізували. В одного – травма стопи, в іншого – м’яких тканин передньої черевної стінки. Медики проводять дообстеження - повідомив голова ОВА.

Також у Херсонському районі травмований 58-річний чоловік. У нього осколкове поранення грудної клітки. Стан – легкий, додав Прокудін.

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