Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранены 9-летние близнецы
Киев • УНН
9-летние близнецы были ранены российским огнем на Херсонщине. Их состояние стабилизировали.
В Херсонской области под российский обстрел попало авто, в котором находилась семья. Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, ранения получили 9-летние близнецы, передает УНН.
9-летние близнецы вместе с родителями ехали в машине между Дарьевкой и Федоровкой, когда враг открыл огонь. Мальчиков доставили в больницу. Их состояние стабилизировали. У одного - травма стопы, у другого - мягких тканей передней брюшной стенки. Медики проводят дообследование
Также в Херсонском районе травмирован 58-летний мужчина. У него осколочное ранение грудной клетки. Состояние - легкое, добавил Прокудин.
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Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранены 9-летние близнецы
9-летние близнецы были ранены российским огнем на Херсонщине. Их состояние стабилизировали.
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