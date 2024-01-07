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Херсонщина: из-за обстрелов рф ранены пять человек, среди них два ребенка

Киев  •  УНН

07 январь 2024, 07:13  •  25816 просмотра

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Российские обстрелы ранили пятерых херсонцев, в том числе двух детей, на фоне 89 обстрелов за сутки.

Российские оккупанты обстреляли Херсонщину 89 раз за прошедшие сутки. Из-за этих атак ранения получили 5 человек, в том числе 2 ребенка. О жертвах российской агрессии сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

За минувшие сутки противник совершил 89 обстрелов, выпустив 382 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. ...Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения, из них - 2 ребенка.

- написал Прокудин.

Детали

Согласно информации главы ОВА россияне выпустили 24 снаряда только по городу Херсон.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В частности, в Херсонском районе грабители попали по объекту критической инфраструктуры.

Есть повреждения и на территории заводов в самом Херсоне.

Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранены 9-летние близнецы06 январь 2024, 15:33 • 32199 просмотров

Напомним

Накануне российские войска обстрелом уничтожили модульные домики для переселенцев, есть значительные разрушения в Тягинской громаде.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Херсонщина: через обстріли рф поранені п’ять людей, серед них дві дитини
Kherson region: five people wounded in Russian shelling, two of them children
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