Херсонщина: из-за обстрелов рф ранены пять человек, среди них два ребенка
Киев • УНН
Российские обстрелы ранили пятерых херсонцев, в том числе двух детей, на фоне 89 обстрелов за сутки.
Российские оккупанты обстреляли Херсонщину 89 раз за прошедшие сутки. Из-за этих атак ранения получили 5 человек, в том числе 2 ребенка. О жертвах российской агрессии сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
За минувшие сутки противник совершил 89 обстрелов, выпустив 382 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. ...Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения, из них - 2 ребенка.
Детали
Согласно информации главы ОВА россияне выпустили 24 снаряда только по городу Херсон.
Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В частности, в Херсонском районе грабители попали по объекту критической инфраструктуры.
Есть повреждения и на территории заводов в самом Херсоне.
Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранены 9-летние близнецы06 январь 2024, 15:33 • 32199 просмотров
Напомним
Накануне российские войска обстрелом уничтожили модульные домики для переселенцев, есть значительные разрушения в Тягинской громаде.
Херсонщина: из-за обстрелов рф ранены пять человек, среди них два ребенка
Российские обстрелы ранили пятерых херсонцев, в том числе двух детей, на фоне 89 обстрелов за сутки.
Президент Евросовета Шарль Мишель планирует досрочно покинуть пост
Президент Совета ЕС Шарль Мишель планирует покинуть свой пост после выборов в Европейский парламент в 2024 году, и вопрос о его преемнике является актуальным.
В США ожидают, что Турция ратифицирует членство Швеции в НАТО в ближайшее время
Блинкен ожидает, что Турция ратифицирует заявку Швеции на участие в НАТО в ближайшие недели.
На Николаевщине вражеский "шахед" попал в законсервированную базу отдыха - возник пожар
Вражеский беспилотник попал в закрытую базу отдыха в Николаевской области, вызвав пожар, обошлось без жертв.
В Боливии изъяли рекордную партию кокаина – почти 9 тонн
В Боливии конфисковала рекордные 8,8 тонны кокаина на сумму 224 миллиона долларов; это была самая крупная конфискация в истории страны, и наркотики, скорее всего, направлялись в Нидерланды.
Чтобы враг почувствовал реальную силу украинского оружия: Зеленский провел совещания с оборонным блоком правительства
Зеленский обсудил с представителями оборонного ведомства увеличение производства вооружений в Украине, имея целью сделать так, чтобы вооруженные силы страны больше полагались на отечественное оружие.
Количество ликвидированных оккупантов за сутки выросло на 860 человек
Общие боевые потери противника приближаются к 365 тысяч оккупантов.
Враг пробовал атаковать на нескольких направлениях: ситуация на фронте от Генштаба
За сутки произошло 45 боевых столкновений, украинские войска отбили атаки противника на многих направлениях, удерживая свои позиции.
Силы ПВО этой ночью уничтожили 21 вражеский ударный дрон
Украинская противовоздушная оборона сбила 21 из 28 вражеских беспилотников, запущенных оккупантами из России. Атаки были направлены на юг и восток Украины.
В Украине уже работает более 12 тыс. пунктов несокрушимости, еще 700 готовы к открытию - Минвосстановления
Украина открыла 12 596 "пунктов обогрева" для граждан, и более 700 дополнительных пунктов готовы в случае необходимости, на фоне прогнозируемого похолодания.