Херсонщина: из-за обстрелов рф ранены пять человек, среди них два ребенка

Российские оккупанты обстреляли Херсонщину 89 раз за прошедшие сутки. Из-за этих атак ранения получили 5 человек, в том числе 2 ребенка. О жертвах российской агрессии сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

За минувшие сутки противник совершил 89 обстрелов, выпустив 382 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. ...Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения, из них - 2 ребенка. - написал Прокудин.

Детали

Согласно информации главы ОВА россияне выпустили 24 снаряда только по городу Херсон.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В частности, в Херсонском районе грабители попали по объекту критической инфраструктуры.

Есть повреждения и на территории заводов в самом Херсоне.

Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранены 9-летние близнецы

Напомним

Накануне российские войска обстрелом уничтожили модульные домики для переселенцев, есть значительные разрушения в Тягинской громаде.