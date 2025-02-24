Хегсет и советник Трампа избегают называть россию агрессором в Украине - Bloomberg

Двое ключевых членов команды президента США Дональда Трампа - министр обороны Пит Хегсет и советник по национальной безопасности Майк Уолтц - отказались назвать россию агрессором в войне против Украины. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Министр обороны Пит Хегсет и советник по национальной безопасности Майк Уолтц избегали прямых ответов в телевизионных интервью в воскресенье, изображая этот вопрос как отвлечение от дипломатии Трампа", - говорится в публикации.

"Мой вопрос таков: повышают ли все эти обвинения и панические заявления вероятность мира?" - сказал Хегсет в эфире Fox News Sunday.

А на вопрос, справедливо ли утверждать, что россия безосновательно вторглась в Украину в 2022 году, он ответил: "Это очень сложная ситуация", признав лишь факт "вторжения", но не указав агрессора.

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Похожую позицию, как пишет издание, занял и Уолтц в программе Sunday Morning Futures на Fox News. "Волтц отказался, когда его просили признать россию агрессором против Украины, и вместо этого начал сравнивать Трампа и Байдена", - пишет издание.

"Он (Трамп - ред.) главнокомандующий. И только благодаря его силе мы вообще находимся в этом положении", - сказал Уолтц.

Позиция Трампа вызывает беспокойство среди сторонников жесткой внешней политики США и союзников по НАТО. Они опасаются, что он заставит Украину согласиться на условия путина, включая признание оккупации украинских территорий, пишет издание.

"По сути, это означает, что президент Трамп сдается россиянам", - заявил сенатор Джек Рид, главный демократ в сенатском комитете по вооруженным силам, в эфире This Week от ABC.

Напомним

Ранее The Telegraph сообщал, что США отказались называть россию "агрессором" на встрече по подготовке трибунала против путина. Вашингтон также отказался стать соавтором заявления Организации Объединенных Наций, которая поддерживает территориальную целостность Украины и требует от москвы вывести свои войска из охваченной войной страны.