Гегсет і радник Трампа уникають називати росію агресором в Україні - Bloomberg
Київ • УНН
Міністр оборони Гегсет та радник з нацбезпеки Волтц відмовились назвати росію агресором у війні проти України. Радники Трампа уникали прямих відповідей, називаючи ситуацію "складною".
Двоє ключових членів команди президента США Дональда Трампа - міністр оборони Піт Гегсет і радник з національної безпеки Майк Волтц - відмовилися назвати росію агресором у війні проти України. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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"Міністр оборони Піт Гегсет і радник з національної безпеки Майк Волтц уникали прямих відповідей у телевізійних інтерв’ю в неділю, зображуючи це питання як відволікання від дипломатії Трампа", - ідеться у публікації.
"Моє запитання таке: чи підвищують усі ці звинувачення та панічні заяви ймовірність миру?" - сказав Гегсет в ефірі Fox News Sunday.
А на запитання, чи справедливо стверджувати, що росія безпідставно вторглася в Україну в 2022 році, він відповів: "Це дуже складна ситуація", визнавши лише факт "вторгнення", але не вказавши агресора.
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Схожу позицію, як пише видання, зайняв і Волтц, який у програмі Sunday Morning Futures на Fox News. "Волтц відмовився, коли його просили визнати росію агресором проти України, і замість цього почав порівнювати Трампа і Байдена", - пише видання.
"Він (Трамп - ред.) головнокомандувач. І тільки завдяки його силі ми взагалі перебуваємо в цьому положенні", - сказав Волтц.
Позиція Трампа викликає занепокоєння серед прихильників жорсткої зовнішньої політики США та союзників по НАТО. Вони побоюються, що він змусить Україну погодитися на умови путіна, включно з визнанням окупації українських територій, пише видання.
"По суті, це означає, що президент Трамп здається росіянам", - заявив сенатор Джек Рід, головний демократ у сенатському комітеті з питань збройних сил, в ефірі ABC’s This Week.
Нагадаємо
Раніше The Telegraph повідомляв, що США відмовилися називати росію "агресором" на зустрічі з підготовки трибуналу проти путіна. Вашингтон також відмовився стати співавтором заяви Організації Об'єднаних Націй, яка підтримує територіальну цілісність України і вимагає від Москви вивести свої війська з охопленої війною країни.