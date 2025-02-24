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Гегсет і радник Трампа уникають називати росію агресором в Україні - Bloomberg

Гегсет і радник Трампа уникають називати росію агресором в Україні - Bloomberg

Київ • УНН

 • 25578 перегляди

Міністр оборони Гегсет та радник з нацбезпеки Волтц відмовились назвати росію агресором у війні проти України. Радники Трампа уникали прямих відповідей, називаючи ситуацію "складною".

Двоє ключових членів команди президента США Дональда Трампа - міністр оборони Піт Гегсет і радник з національної безпеки Майк Волтц - відмовилися назвати росію агресором у війні проти України. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

"Міністр оборони Піт Гегсет і радник з національної безпеки Майк Волтц уникали прямих відповідей у ​​телевізійних інтерв’ю в неділю, зображуючи це питання як відволікання від дипломатії Трампа", - ідеться у публікації.

"Моє запитання таке: чи підвищують усі ці звинувачення та панічні заяви ймовірність миру?" - сказав Гегсет в ефірі Fox News Sunday.

А на запитання, чи справедливо стверджувати, що росія безпідставно вторглася в Україну в 2022 році, він відповів: "Це дуже складна ситуація", визнавши лише факт "вторгнення", але не вказавши агресора.

Європа і США стикаються в G7 і ООН через формулювання щодо війни в Україні - FT24.02.25, 16:08 • 25587 переглядiв

Схожу позицію, як пише видання, зайняв і Волтц, який у програмі Sunday Morning Futures на Fox News. "Волтц відмовився, коли його просили визнати росію агресором проти України, і замість цього почав порівнювати Трампа і Байдена", - пише видання.

"Він (Трамп - ред.) головнокомандувач. І тільки завдяки його силі ми взагалі перебуваємо в цьому положенні", - сказав Волтц.

Позиція Трампа викликає занепокоєння серед прихильників жорсткої зовнішньої політики США та союзників по НАТО. Вони побоюються, що він змусить Україну погодитися на умови путіна, включно з визнанням окупації українських територій, пише видання.

"По суті, це означає, що президент Трамп здається росіянам", - заявив сенатор Джек Рід, головний демократ у сенатському комітеті з питань збройних сил, в ефірі ABC’s This Week.

Нагадаємо 

Раніше The Telegraph повідомляв, що США відмовилися називати росію "агресором" на зустрічі з підготовки трибуналу проти путіна. Вашингтон також відмовився стати співавтором заяви Організації Об'єднаних Націй, яка підтримує територіальну цілісність України і вимагає від Москви вивести свої війська з охопленої війною країни.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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