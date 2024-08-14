Харрис опережает Трампа по рейтингу в пяти ключевых штатах - опрос

Вице-президент США Камала Харрис идет впереди Трампа по рейтингу одобрения среди жителей пяти из семи штатов, которые "колеблются". Об этом пишет The Hill, передает УНН.

Детали

Харрис опережает Трампа в частности в таких штатах, как Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

В семи штатах, где состоятся выборы, она имеет 48% поддержки, Трамп - 47%, а 5% респондентов заявили, что не определились или не будут голосовать.

Согласно опросу, Харрис сейчас немного опережает Трампа в пяти штатах, где состоятся выборы, и имеет равный с ним рейтинг в Джорджии.

Гарріс впевнено обходить Трампа у трьох ключових штатах - NYT

Трамп зато лидирует по поддержке среди избирателей только в Неваде - там в его пользу высказались 48% опрошенных, Харрис поддержали 45%.

Исследование проводилось с 26 июля по 2 августа, в нем приняли участие 2867 потенциальных избирателей. Статистическая погрешность составила 1,83 процентного пункта.

Напомним

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хочет провести дополнительные дебаты с Камалой Харрис 4 и 25 сентября, и они должны транслироваться на телеканалах Fox и NBC