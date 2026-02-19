Харьковщина готовится к непогоде: все службы переведены в режим повышенной готовности

$43.260.09
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 11461 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 25941 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 22012 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 33194 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 24522 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 19276 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 23005 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 25031 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 17910 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18674 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04
Футболист Даниил Колесник рассказал свою версию конфликта с представителями ТЦКVideo18 февраля, 14:54
В Украине стартовало движение "Честная мобилизация": оно разоблачает "забронированных" уклонистов-"активистов" и "мажоров"Photo16:34
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления17:10
Дебют Дарьи Чалык на Олимпиаде: какое место удалось занять Украине в женской эстафете по биатлону18:31
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления17:10
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35PhotoVideo18 февраля, 15:06
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 33187 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Александр Кубраков
Роберт Фицо
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Беларусь
Донецкая область
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo19:06
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Сериал

Харьковщина готовится к непогоде: все службы переведены в режим повышенной готовности

Киев • УНН

 2 просмотра

На Харьковщине наблюдается ледяной дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица. Все службы переведены в режим повышенной готовности, 74 единицы спецтехники привлечены к ликвидации последствий.

Харьковщина готовится к непогоде: все службы переведены в режим повышенной готовности

В связи с непогодой все службы Харьковщины переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

По его словам, сейчас в области наблюдается ледяной дождь и мокрый снег, на дорогах – гололедица.

Проезд по дорогам государственного значения обеспечен в полном объеме. К ликвидации последствий непогоды привлечено 74 единицы спецтехники

- отметил Синегубов.

Он призвал водителей быть максимально внимательными за рулем, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а по возможности отложить поездки до улучшения погодных условий.

Напомним

На днях киевские власти ввели срочные меры для предотвращения транспортного коллапса на фоне сильного снегопада и гололедицы. Въезд большегрузного транспорта в столицу был официально ограничен, чтобы дать возможность спецтехнике оперативно расчищать магистрали.

Движение по трассе М-15 ограничено из-за непогоды, другие дороги Одесской области проездные - ОВА18.02.26, 23:05

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Техника
Дожди в Украине
Снег в Украине
Харьковская область