Харьковщина готовится к непогоде: все службы переведены в режим повышенной готовности
На Харьковщине наблюдается ледяной дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица. Все службы переведены в режим повышенной готовности, 74 единицы спецтехники привлечены к ликвидации последствий.
В связи с непогодой все службы Харьковщины переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.
По его словам, сейчас в области наблюдается ледяной дождь и мокрый снег, на дорогах – гололедица.
Проезд по дорогам государственного значения обеспечен в полном объеме. К ликвидации последствий непогоды привлечено 74 единицы спецтехники
Он призвал водителей быть максимально внимательными за рулем, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а по возможности отложить поездки до улучшения погодных условий.
На днях киевские власти ввели срочные меры для предотвращения транспортного коллапса на фоне сильного снегопада и гололедицы. Въезд большегрузного транспорта в столицу был официально ограничен, чтобы дать возможность спецтехнике оперативно расчищать магистрали.
