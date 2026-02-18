Движение по трассе М-15 ограничено из-за непогоды, другие дороги Одесской области проездные - ОВА
Киев • УНН
В Одесской области из-за непогоды ограничено движение грузового транспорта и автобусов на трассе М-15. Остальные дороги государственного значения остаются проездными, работает 133 единицы техники и более 180 сотрудников.
Несмотря на сложные погодные условия, дороги государственного значения в Одесской области остаются проездными, затруднений движения нет, кроме трассы М-15, где с утра превентивно ограничено движение для грузового транспорта и автобусов. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Сегодня Одесскую область вновь накрыла непогода: снег, гололедица и сильный ветер. Несмотря на сложные погодные условия, дороги государственного значения в Одесской области остаются проездными, затруднений движения нет. На автодорогах постоянно работают 133 единицы техники и более 180 работников. Продолжается патрулирование, расчистка и обработка покрытия противогололедными материалами
По его словам, исключением является автодорога М-15, где с 5 утра превентивно ограничено движение для грузового транспорта и автобусов. Эти меры себя оправдали: участок заснежен, существует риск аварийных ситуаций.
По прогнозам синоптиков, в течение суток будет сохраняться I уровень опасности. Ожидаются порывы ветра и гололедица, температура будет ощущаться ниже. Для поддержки людей в регионе развернуто 570 пунктов несокрушимости. Адреса можно найти здесь. Синоптики предупреждают о существенном ухудшении погодных условий в ближайшие часы: снег, метели, шквальный ветер
Он призвал водителей быть внимательными и по возможности воздержаться от поездок без острой необходимости.
Напомним
18 февраля с 05:00 на автомобильной дороге М-15 Одесса - Рени введено ограничение движения для автобусов, микроавтобусов и всех видов грузового транспорта. Это связано с ухудшением погодных условий, в частности ледяным дождем, снегом и гололедицей.