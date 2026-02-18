$43.260.09
публикации
Эксклюзивы
Движение по трассе М-15 ограничено из-за непогоды, другие дороги Одесской области проездные - ОВА

Киев • УНН

 • 120 просмотра

В Одесской области из-за непогоды ограничено движение грузового транспорта и автобусов на трассе М-15. Остальные дороги государственного значения остаются проездными, работает 133 единицы техники и более 180 сотрудников.

Движение по трассе М-15 ограничено из-за непогоды, другие дороги Одесской области проездные - ОВА

Несмотря на сложные погодные условия, дороги государственного значения в Одесской области остаются проездными, затруднений движения нет, кроме трассы М-15, где с утра превентивно ограничено движение для грузового транспорта и автобусов. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Сегодня Одесскую область вновь накрыла непогода: снег, гололедица и сильный ветер. Несмотря на сложные погодные условия, дороги государственного значения в Одесской области остаются проездными, затруднений движения нет. На автодорогах постоянно работают 133 единицы техники и более 180 работников. Продолжается патрулирование, расчистка и обработка покрытия противогололедными материалами 

- написал Кипер. 

По его словам, исключением является автодорога М-15, где с 5 утра превентивно ограничено движение для грузового транспорта и автобусов. Эти меры себя оправдали: участок заснежен, существует риск аварийных ситуаций.

По прогнозам синоптиков, в течение суток будет сохраняться I уровень опасности. Ожидаются порывы ветра и гололедица, температура будет ощущаться ниже. Для поддержки людей в регионе развернуто 570 пунктов несокрушимости. Адреса можно найти здесь. Синоптики предупреждают о существенном ухудшении погодных условий в ближайшие часы: снег, метели, шквальный ветер 

- добавил Кипер. 

Он призвал водителей быть внимательными и по возможности воздержаться от поездок без острой необходимости.

Напомним 

18 февраля с 05:00 на автомобильной дороге М-15 Одесса - Рени введено ограничение движения для автобусов, микроавтобусов и всех видов грузового транспорта. Это связано с ухудшением погодных условий, в частности ледяным дождем, снегом и гололедицей.

Павел Башинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Дожди в Украине
Снег в Украине
Олег Кипер
Одесская область