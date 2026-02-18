$43.260.09
Ексклюзив
16:17 • 10806 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 23529 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 18761 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 29491 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 22591 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 17975 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 22053 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 24635 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17684 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18539 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Рух на трасі М-15 обмежено через негоду, інші дороги Одещини проїзні - ОВА

Київ • УНН

 • 46 перегляди

На Одещині через негоду обмежено рух вантажного транспорту та автобусів на трасі М-15. Інші дороги державного значення залишаються проїзними, працює 133 одиниці техніки та понад 180 працівників.

Рух на трасі М-15 обмежено через негоду, інші дороги Одещини проїзні - ОВА

Попри складні погодні умови, дороги державного значення на Одещині залишаються проїзними, ускладнень руху немає, окрім траси М-15, де зранку превентивно обмежено рух для вантажного транспорту та автобусів. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Сьогодні Одещину знов накрила негода: сніг, ожеледиця та сильний вітер. Попри складні погодні умови, дороги державного значення на Одещині залишаються проїзними, ускладнень руху немає. На автошляхах постійно працюють 133 одиниці техніки та понад 180 працівників. Триває патрулювання, розчищення та обробка покриття протиожеледними матеріалами 

- написав Кіпер. 

За його словами, винятком є автодорога М-15, де з 5 ранку превентивно обмежено рух для вантажного транспорту та автобусів. Ці заходи себе виправдали: ділянка засніжена, існує ризик аварійних ситуацій.

За прогнозами синоптиків, упродовж доби зберігатиметься І рівень небезпечності. Очікуються пориви вітру та ожеледиця, температура відчуватиметься нижчою. Для підтримки людей в регіоні розгорнуто 570 пунктів незламності. Адреси можна знайти тут. Синоптики попереджають про суттєве погіршення погодних умов найближчими годинами: сніг, хуртовини, шквальний вітер 

- додав Кіпер. 

Він закликав водіїв бути уважними та за можливості утриматися від поїздок без нагальної потреби.

Нагадаємо 

18 лютого з 05:00 на автомобільній дорозі М-15 Одеса - Рені введено обмеження руху для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту. Це пов'язано з погіршенням погодних умов, зокрема крижаним дощем, снігом та ожеледицею.

Павло Башинський

СуспільствоПогода та довкілля
