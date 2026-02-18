Рух на трасі М-15 обмежено через негоду, інші дороги Одещини проїзні - ОВА
Київ • УНН
На Одещині через негоду обмежено рух вантажного транспорту та автобусів на трасі М-15. Інші дороги державного значення залишаються проїзними, працює 133 одиниці техніки та понад 180 працівників.
Попри складні погодні умови, дороги державного значення на Одещині залишаються проїзними, ускладнень руху немає, окрім траси М-15, де зранку превентивно обмежено рух для вантажного транспорту та автобусів. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Сьогодні Одещину знов накрила негода: сніг, ожеледиця та сильний вітер. Попри складні погодні умови, дороги державного значення на Одещині залишаються проїзними, ускладнень руху немає. На автошляхах постійно працюють 133 одиниці техніки та понад 180 працівників. Триває патрулювання, розчищення та обробка покриття протиожеледними матеріалами
За його словами, винятком є автодорога М-15, де з 5 ранку превентивно обмежено рух для вантажного транспорту та автобусів. Ці заходи себе виправдали: ділянка засніжена, існує ризик аварійних ситуацій.
За прогнозами синоптиків, упродовж доби зберігатиметься І рівень небезпечності. Очікуються пориви вітру та ожеледиця, температура відчуватиметься нижчою. Для підтримки людей в регіоні розгорнуто 570 пунктів незламності. Адреси можна знайти тут. Синоптики попереджають про суттєве погіршення погодних умов найближчими годинами: сніг, хуртовини, шквальний вітер
Він закликав водіїв бути уважними та за можливості утриматися від поїздок без нагальної потреби.
Нагадаємо
18 лютого з 05:00 на автомобільній дорозі М-15 Одеса - Рені введено обмеження руху для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту. Це пов'язано з погіршенням погодних умов, зокрема крижаним дощем, снігом та ожеледицею.