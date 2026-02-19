Харківщина готується до негоди: всі служби переведені в режим підвищеної готовності
Київ • УНН
На Харківщині спостерігається крижаний дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Всі служби переведено в режим підвищеної готовності, 74 одиниці спецтехніки залучено до ліквідації наслідків.
У зв’язку з негодою всі служби Харківщини переведено в режим підвищеної готовності. Про це повідомив начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, нині в області спостерігається крижаний дощ та мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця.
Проїзд дорогами державного значення забезпечено в повному обсязі. До ліквідації наслідків негоди залучено 74 одиниці спецтехніки
Він закликав водіїв бути максимально уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а за можливості відкласти поїздки до покращення погодних умов.
Нагадаємо
Днями київська влада запровадила термінові заходи для запобігання транспортному колапсу на тлі сильного снігопаду та ожеледиці. Вʼїзд великовантажного транспорту до столиці було офіційно обмежено, аби дати можливість спецтехніці оперативно розчищати магістралі.
Рух на трасі М-15 обмежено через негоду, інші дороги Одещини проїзні - ОВА18.02.26, 23:05 • 1250 переглядiв