Харківщина готується до негоди: всі служби переведені в режим підвищеної готовності

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 11462 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 25948 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 22034 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 33210 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 24528 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 19281 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 23011 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 25035 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17914 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18676 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.5м/с
83%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 22961 перегляди
Футболіст Данило Колесник розповів свою версію конфлікту з представниками ТЦКVideo18 лютого, 14:54 • 4358 перегляди
В Україні стартував рух "Чесна мобілізація": він викриває "заброньованих" ухилянтів-"активістів" та "мажорів"Photo16:34 • 7642 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення17:10 • 11860 перегляди
Дебют Дарини Чалик на Олімпіаді: яке місце вдалось здобути Україні у жіночій естафеті з біатлону18:31 • 3860 перегляди
Публікації
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення17:10 • 11885 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo18 лютого, 15:06 • 25948 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 22994 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 33210 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 60708 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Олександр Кубраков
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білорусь
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo19:06 • 3048 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 15890 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 18037 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 23549 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 35999 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

Харківщина готується до негоди: всі служби переведені в режим підвищеної готовності

Київ • УНН

 • 8 перегляди

На Харківщині спостерігається крижаний дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Всі служби переведено в режим підвищеної готовності, 74 одиниці спецтехніки залучено до ліквідації наслідків.

Харківщина готується до негоди: всі служби переведені в режим підвищеної готовності

У зв’язку з негодою всі служби Харківщини переведено в режим підвищеної готовності. Про це повідомив начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, нині в області спостерігається крижаний дощ та мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця.

Проїзд дорогами державного значення забезпечено в повному обсязі. До ліквідації наслідків негоди залучено 74 одиниці спецтехніки

- зазначив Сингєгубов.

Він закликав водіїв бути максимально уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а за можливості відкласти поїздки до покращення погодних умов.

Нагадаємо

Днями київська влада запровадила термінові заходи для запобігання транспортному колапсу на тлі сильного снігопаду та ожеледиці. Вʼїзд великовантажного транспорту до столиці було офіційно обмежено, аби дати можливість спецтехніці оперативно розчищати магістралі.

Рух на трасі М-15 обмежено через негоду, інші дороги Одещини проїзні - ОВА18.02.26, 23:05 • 1250 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПогода та довкілля
Морози в Україні
Техніка
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Харківська область