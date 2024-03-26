Харьков ночью армия рф атаковала дронами, есть повреждения в здании с предприятием - ОВА

Харьковская область накануне подверглась многочисленным атакам российских войск, включая удар дронами по городу Харьков, артиллерийские и минометные обстрелы около 15 населенных пунктов, а также авиаудары по четырем населенным пунктам, приведшие к гибели одного человека и ранению четырех человек. Об этом сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Сегодня, в 01:10, произошел обстрел БПЛА города Харьков. В результате атаки выбиты окна у 4-этажного здания, где расположено частное предприятие. Без пострадавших. - написал Синегубов в Telegram.

Детали

По его словам, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Шевченко, Кудиевка, Красное, Гатище, Синьковка и др. Авиаударам подверглись н.п. Дергачи, Волчанские Хутора, Старица, Бударки. В частности:

▪️ 23:30 осуществлен вражеский обстрел села Московка Купянского района. Попадание по территории. Без пострадавших.

▪️ 23:00 состоялся вражеский обстрел КАБ города Волчанск. Поврежден 1 частный дом. Без пострадавших.

▪️ 20:17 артобстрел села Волчанские Хутора Чугуевского района, в результате которого горел гараж. Пострадавших и погибших нет.

▪️ 16:16 в городе Дергачи в результате обстрела КАБ повреждены 20 частных домов, 1 хозяйственная постройка, 2 автомобиля. Пострадали 4 женщины: у двух из них взрывная травма, у других - острая реакция на стресс.

▪️ 13:24 в городе Волчанск в результате артобстрела горели 2 частных дома. На месте попадания от обломков погиб 65-летний мужчина.

"За минувшие сутки на Купянском направлении враг совершил одну безуспешную атаку в районе н.п. Ивановка", - сообщил Синегубов.

ПВО сбила 8 вражеских беспилотников над Харьковщиной - Синегубов