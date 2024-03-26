ПВО сбила 8 вражеских беспилотников над Харьковщиной - Синегубов

ПВО уничтожила по меньшей мере 8 вражеских БпЛА над Харьковской областью. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

По предварительной информации, силы ПВО над Харьковщиной сбили по меньшей мере восемь вражеских беспилотников! - заявил Олег Синегубов.

Напомним

Ранее мэр Харькова Терехов сообщил о "прилете" одного из беспилотников в землю возле нежилого здания в городе. По информации, без жертв.

Беспилотник "приземлился" в Харькове, жертв нет, но повреждено здание