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ПВО сбила 8 вражеских беспилотников над Харьковщиной - Синегубов
Силы противовоздушной обороны сбили не менее 8 вражеских беспилотников над Харьковской областью, один из них попал в нежилое здание в городе, но о жертвах не сообщается.
Беспилотник "приземлился" в Харькове, жертв нет, но повреждено здание
Беспилотник врезался в землю возле нежилого дома в Харькове, разбив окна в здании.
На Харьковщине спасатели ликвидировали пожар, вызванный обстрелами рф
В прифронтовом селе Чугуевского района Харьковской области спасатели ликвидировали пожар, вызванный вражескими обстрелами частного гаража и хозяйственных построек на площади около 70 кв. м. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Харьков: Взрывы продолжают раздаваться в городе - СМИ
В Харькове снова раздаются взрывы.
Ифтар: Зеленский на священном ужине мусульман наградил военнослужащих, исповедующих ислам, на священном ужине мусульман
Президент Зеленский отпраздновал ифтар с представителями мусульманской общины, наградил украинских воинов-мусульман и поблагодарил за их службу в защите Украины от российской агрессии.
Взрыв в Харькове, мэр предупредил о возможной атаке вражеских БпЛА
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в Харькове произошел взрыв. Также сообщалось, что город атаковали иранские беспилотники.
россияне продолжают атаковать Сумскую область: 27 обстрелов и 72 взрыва за сутки
Войска рф 27 раз открывали огонь и вызвали 72 взрыва в Сумской области, обстреляв несколько населенных пунктов из артиллерии, минометов, авиации и беспилотников.
СБУ обыграла спецслужбы рф по всем ключевым направлениям - Малыш
Глава СБУ Василий Малюк заявил, что украинская спецслужба превзошла российские спецслужбы по всем ключевым направлениям.
Иранские беспилотники направляются на Харьков
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что группа иранских беспилотников Shahed направляется в Харьков.
Украина и Швеция углубляют сотрудничество в атомной отрасли для энергетической безопасности Европы
Украина и Швеция договорились углубить сотрудничество в ядерной отрасли для укрепления энергетической безопасности в Европе, включая разработку ядерного топлива западного производства для замены российских поставок и использование опыта Украины в поддержании стабильной работы атомной энергетики в военное время.