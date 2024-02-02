ХАМАС анонсировал ответ на предложение по обмену пленными и паузу в боевых действиях - СМИ

В пятницу представитель ХАМАС объявил, что в скором времени будет ответ об обмене пленными и длительных пауз в боевых действиях в секторе Газа. Об этом сообщает АР News, передает УНН.

Детали

Высокопоставленный представитель ХАМАСа заявил в пятницу, что группа "очень скоро" отреагирует на предложение, которое включает продление пауз в боевых действиях в секторе Газа и поэтапный обмен заложников, удерживаемых Хамасом, на палестинцев, заключенных в тюрьму в Израиле.

Напомним

ХАМАС удерживает десятки заложников, похищенных во время смертоносной атаки на юг Израиля 7 октября, которая привела к гибели 1200 человек. Однако во время недельного перемирия в ноябре более 100 заложников были освобождены в обмен на 240 палестинских заключенных.

В Израиле считают, что устранение угрозы ХАМАС займет весь 2024 год или дольше