ХАМАС анонсировал ответ на предложение по обмену пленными и паузу в боевых действиях - СМИ
ХАМАС объявил о предстоящем ответе относительно пауз в боевых действиях в секторе Газа и обмена пленными.
Облила краской икону с изображением Сталина: в Грузии активистку арестовали на 5 суток
Общественная активистка Ната Перадзе была приговорена к 5 суткам ареста за то, что облила краской икону в тбилисской церкви Самеба, на которой была изображена встреча Сталина с Матроной Московской, хотя икона была за стеклом и не пострадала; теперь изображение Сталина будет снято и заменено.
В Житомирской области застрелили бездомную собаку: местный житель заявил, что хотел защитить домашнюю птицу - полиция
В Житомирской области местный житель подозревается в причастности к убийству собаки.
Испания обучает украинских военных обслуживанию Patriot
Испания обучает украинских военнослужащих техническому обслуживанию ракетных комплексов Patriot в Валенсии с целью усиления противовоздушной обороны Украины.
Венгерские фермеры анонсировали новые протесты на границе с Украиной
На следующей неделе венгерские фермеры планируют провести акцию протеста на границе с Украиной против продления преференциального торгового режима ЕС для Киева.
На Волыни перевернулся автобус с 8 пассажирами: одну пострадавшую госпитализировали
Автобус, перевозивший 8 пассажиров, перевернулся возле села Погиньки в Волынской области, в результате чего пострадал один пассажир, которого госпитализировали, сообщает местная полиция.
На аэродроме "Бельбек" в Крыму было поражено по меньшей мере три самолета рф - Игнат
Поражены по меньшей мере три российских самолета на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму, сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно проверить Наталью Рудуху на наличие конфликта интересов, связанного с ее должностью заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц и предыдущими должностями в банках, которые впоследствии были признаны неплатежеспособными и ликвидированы.
Зеленский принял главу МИД Канады: обсудили гарантии безопасности для Украины
Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, реализацию Формулы мира, гарантии безопасности и коалицию по возвращению похищенных украинских детей.
россияне обстреляли Херсон из авиации: ранена 73-летняя женщина, есть значительные разрушения
В результате авиаудара повреждены многоэтажные и частные дома в центре города. Мрочко добавил, что сейчас информация о последствиях авиаудара уточняется.