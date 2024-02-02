ХАМАС анонсировал ответ на предложение по обмену пленными и паузу в боевых действиях - СМИ

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  155142 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  188528 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  162009 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  162393 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  164112 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  144219 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  152323 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  167612 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170075 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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ХАМАС анонсировал ответ на предложение по обмену пленными и паузу в боевых действиях - СМИ

ХАМАС объявил о предстоящем ответе относительно пауз в боевых действиях в секторе Газа и обмена пленными.

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ХАМАС анонсировал ответ на предложение по обмену пленными и паузу в боевых действиях - СМИ

Облила краской икону с изображением Сталина: в Грузии активистку арестовали на 5 суток

Общественная активистка Ната Перадзе была приговорена к 5 суткам ареста за то, что облила краской икону в тбилисской церкви Самеба, на которой была изображена встреча Сталина с Матроной Московской, хотя икона была за стеклом и не пострадала; теперь изображение Сталина будет снято и заменено.

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Облила краской икону с изображением Сталина: в Грузии активистку арестовали на 5 суток

В Житомирской области застрелили бездомную собаку: местный житель заявил, что хотел защитить домашнюю птицу - полиция

В Житомирской области местный житель подозревается в причастности к убийству собаки.

Криминал и ЧП •   •  8185 просмотра
В Житомирской области застрелили бездомную собаку: местный житель заявил, что хотел защитить домашнюю птицу - полиция

Испания обучает украинских военных обслуживанию Patriot

Испания обучает украинских военнослужащих техническому обслуживанию ракетных комплексов Patriot в Валенсии с целью усиления противовоздушной обороны Украины.

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Испания обучает украинских военных обслуживанию Patriot

Венгерские фермеры анонсировали новые протесты на границе с Украиной

На следующей неделе венгерские фермеры планируют провести акцию протеста на границе с Украиной против продления преференциального торгового режима ЕС для Киева.

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Венгерские фермеры анонсировали новые протесты на границе с Украиной

На Волыни перевернулся автобус с 8 пассажирами: одну пострадавшую госпитализировали

Автобус, перевозивший 8 пассажиров, перевернулся возле села Погиньки в Волынской области, в результате чего пострадал один пассажир, которого госпитализировали, сообщает местная полиция.

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На Волыни перевернулся автобус с 8 пассажирами: одну пострадавшую госпитализировали

На аэродроме "Бельбек" в Крыму было поражено по меньшей мере три самолета рф - Игнат

Поражены по меньшей мере три российских самолета на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму, сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война •   •  13157 просмотра
На аэродроме "Бельбек" в Крыму было поражено по меньшей мере три самолета рф - Игнат

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно проверить Наталью Рудуху на наличие конфликта интересов, связанного с ее должностью заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц и предыдущими должностями в банках, которые впоследствии были признаны неплатежеспособными и ликвидированы.

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Зеленский принял главу МИД Канады: обсудили гарантии безопасности для Украины

Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, реализацию Формулы мира, гарантии безопасности и коалицию по возвращению похищенных украинских детей.

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Зеленский принял главу МИД Канады: обсудили гарантии безопасности для Украины

россияне обстреляли Херсон из авиации: ранена 73-летняя женщина, есть значительные разрушения

В результате авиаудара повреждены многоэтажные и частные дома в центре города. Мрочко добавил, что сейчас информация о последствиях авиаудара уточняется.

Война •   •  12433 просмотра
россияне обстреляли Херсон из авиации: ранена 73-летняя женщина, есть значительные разрушения