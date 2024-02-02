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ХАМАС анонсував відповідь на пропозицію щодо обміну полоненими та паузу у бойових діях - ЗМІ

ХАМАС анонсував відповідь на пропозицію щодо обміну полоненими та паузу у бойових діях - ЗМІ

Київ • УНН

 • 19156 перегляди

ХАМАС оголосив про майбутню відповідь щодо пауз у бойових діях в секторі Газа та обміну полоненими.

У п'ятницю представник ХАМАСу оголосив, що незабаром буде відповідь щодо обміну полоненими та тривалих пауз у бойових діях у секторі Газа. Про це повідомляє АР News, передає УНН.

Деталі

Видання зазначає, що високопоставлений представник ХАМАСу заявив у п'ятницю, що група "дуже скоро" відреагує на пропозицію, що передбачає продовження пауз у бойових діях у секторі Газа та поетапний обмін заручників, яких утримує ХАМАС, на палестинців, з в'язниць в Ізраїлі.

Нагадаємо

ХАМАС утримує десятки заручників, викрадених під час смертоносної атаки на південь Ізраїлю 7 жовтня, яка призвела до загибелі 1200 людей. Під час тижневого перемир'я в листопаді понад 100 заручників було звільнено в обмін на 240 палестинських ув'язнених.

В Ізраїлі вважають, що усунення загрози ХАМАС займе весь 2024 рік або довше30.01.24, 14:00 • 22638 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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