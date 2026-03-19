Хакеры могли взломать сервер Кабмина - Iphone в Украине под угрозой из-за шпионского ПО

14:08 • 1506 просмотра
Лидеры ЕС ожидают скорейшего принятия 20-го пакета санкций против россии
12:16 • 7906 просмотра
НБУ воздерживается от снижения учетной ставки из-за инфляции - сохранил 15%
11:44 • 9608 просмотра
Генштаб подтвердил поражение объектов российского концерна "Алмаз-Антей" в КрымуVideo
Эксклюзив
11:36 • 12181 просмотра
Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?
Эксклюзив
10:35 • 13560 просмотра
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
18 марта, 17:22 • 28664 просмотра
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Эксклюзив
18 марта, 16:52 • 57217 просмотра
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
18 марта, 16:35 • 42714 просмотра
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Эксклюзив
18 марта, 11:56 • 46243 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
18 марта, 11:12 • 59256 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.3м/с
63%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пентагон просит более 200 миллиардов долларов на войну с Ираном19 марта, 04:32 • 16396 просмотра
У ЕС есть стратегия по Орбану на саммите из-за €90 млрд кредита Украине - Politico19 марта, 06:25 • 23533 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 28074 просмотра
Трамп инициировал переговоры между Украиной и рф для гарантий мира - Пентагон19 марта, 08:07 • 19585 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы09:28 • 20508 просмотра
публикации
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования13:10 • 5858 просмотра
Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность11:17 • 11724 просмотра
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке10:55 • 12739 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы09:28 • 20705 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 28315 просмотра
Актуальные люди
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Венгрия
Иран
Реклама
УНН Lite
Андрей Джеджула с дочерью попал в серьезное ДТП на мосту в Киеве14:00 • 2352 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 28315 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 25931 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 45254 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 40473 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Дія (сервис)
Ракетная система С-400

Хакеры могли взломать сервер Кабмина - Iphone в Украине под угрозой из-за шпионского ПО

Киев • УНН

 • 24 просмотра

российские хакеры взломали сервер gov.ua для распространения шпионского кода DarkSword. Под угрозой оказались 270 миллионов устройств Apple с iOS 18.4-18.6.2.

Хакеры могли взломать сервер Кабмина - Iphone в Украине под угрозой из-за шпионского ПО

Сотни миллионов пользователей Apple оказались под угрозой потенциального хищения информации из-за программного эксплойта DarkSword, который нацелен на iPhone, до сих пор работающие на версиях iOS от 18.4 до 18.6.2. В Украине один из сайтов, который перенаправляет на вредоносный код, имеет домен "gov.ua", что означает, что злоумышленники смогли взломать сервер украинского правительства. Об этом сообщают эксперты iVerify и Lookout, передает УНН.

Детали

Как отмечают исследователи iVerify, они обнаружили полноцепочечный эксплойт (компьютерная программа, фрагмент программного кода или последовательность команд, которые используют уязвимости в программном обеспечении и предназначены для атак на вычислительную систему - ред.) iOS для полной компрометации устройств.

По данным исследователей, эксплойт называется DarkSword и нацелен, в частности, на iPhone, до сих пор работающие на версиях iOS от 18.4 до 18.6.2.

Эти версии, выпущенные в 2025 году, до сих пор работают на 270 миллионах устройств. Атака была обнаружена благодаря подозрительному URL-адресу, размещенному на той же инфраструктуре, которую злоумышленник из россии использовал во время первой известной атаки Corona против Украины, объявленной 3 марта 2026 года. Примечательно, что один из сайтов, перенаправляющий на вредоносную полезную нагрузку, имеет адрес ".gov.ua", а это означает, что злоумышленнику удалось скомпрометировать сервер украинского правительства

- говорится в исследовании.

Эксперты отметили, что они сотрудничали с CERT-UA - командой реагирования на киберинциденты, кибератаки, киберугрозы, которая функционирует в составе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Отмечается, что DarkSword, полностью написанный на JavaScript, содержит шесть уязвимостей в двух цепочках эксплойтов, которые были исправлены поэтапно, начиная с iOS 26.3. Начиная с WebKit и двигаясь вниз к ядру, он достигает полного взлома iPhone с помощью методов, которых ранее никогда не было публично.

Хакеры взломали 14 тыс. роутеров по всему миру и превратили их в огромную сеть ботов14.03.26, 14:00 • 13158 просмотров

В отличие от Coruna, которая, казалось, была направлена преимущественно на кражу криптовалюты, DarkSword, похоже, является инструментом наблюдения и сбора разведывательных данных, который извлекает полные данные, включая пароли Wi-Fi, текстовые сообщения, историю звонков, историю местоположения root, историю браузера, данные SIM-карты и сотовой связи, а также базы данных здоровья, заметок и календаря, хотя он также ищет криптокошельки

- отмечают эксперты.

Также эксперты подчеркивают, что российский злоумышленник, развернувший DarkSword, имеет очень низкую операционную безопасность. Он оставил полный код JavaScript незашифрованным, незащищенным и легкодоступным. Эта небрежность, вместе с небрежностью китайской преступной группы, которая использовала Coruna, привела к тому, что обе атаки в конечном итоге были разоблачены. Эксплойты DarkSword и Coruna легко перепрофилировать и развернуть, что делает очень вероятным, что больше и, возможно, модифицированных развертываний шпионского программного обеспечения DarkSword и Coruna активно заражают пользователей iOS.

Учитывая, что код сервера инфильтрации содержал комментарии на русском языке, а база кода эксплойта содержала оригинальные названия переменных и инструкции по развертыванию на английском языке, оператор и разработчик, вероятно, являются разными лицами, что свидетельствует о независимом получении цепочки эксплойтов. В сочетании с низкой операционной безопасностью это говорит о нескольких различных возможностях. Во-первых, злоумышленник не волнуется о том, что его поймают, поскольку существует мало инструментов для фактического обнаружения этих атак на iOS. Во-вторых, запас эксплойтов для iOS настолько велик, что злоумышленник не волнуется о том, чтобы его сжечь. В-третьих, злоумышленник не осознает ценности эксплойта

- добавляют эксперты.

Укрэнерго предупреждает о рассылке вредоносного программного обеспечения под видом графиков отключений27.02.26, 21:11 • 4569 просмотров

Эксперты Lookout отмечают, что DarkSword, похоже, использует подход "ударил и убежал", собирая и извлекая целевые данные с устройства в течение секунд или максимум минут с последующей очисткой.

Цепочки эксплойтов, подобные тому, что используется в DarkSword, позволяют злоумышленникам получить полный доступ к устройству пользователя практически без каких-либо действий с его стороны. Эти сложные и чрезвычайно дорогие наборы эксплойтов часто считаются технологиями, доступными только государственным организациям и компаниям, которые создают инструменты для правоохранительных органов и разведывательных служб. Открытие DarkSword и предыдущего Coruna доказывают, что существует рынок вторичных продуктов для таких эксплойтов, который позволяет группам с более ограниченными ресурсами и мотивами, помимо целенаправленного шпионажа, получать первоклассные эксплойты и использовать их против пользователей мобильных устройств. Поскольку мобильные устройства имеют доступ ко всему, от финансовых счетов до корпоративных данных, это открытие еще раз подчеркивает необходимость их защиты от самого широкого спектра возможных векторов атак

- отмечают эксперты.

Эксперты обнаружили новое шпионское ПО для iPhone, которое может поражать миллионы устройств19.03.26, 02:00 • 16333 просмотра

Павел Башинский

Криминал и ЧПТехнологии
Кибератака
Техника
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Украина
Apple Inc.