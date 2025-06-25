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Кейт Хадсон получит премию "Пионер года" от Фонда Уилла Роджерса

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Кейт Хадсон получит премию "Пионер года" от Фонда Уилла Роджерса 8 октября в Лос-Анджелесе за вклад в киноиндустрию, благотворительность и общественную деятельность. Собранные средства пойдут на поддержку работников киноиндустрии через Фонд помощи пионерам WRMPFF.

Кейт Хадсон получит премию "Пионер года" от Фонда Уилла Роджерса

Американскую актрису и продюсера Кейт Хадсон отметят премией "Пионер года" от Фонда Вилла Роджерса. Она станет одной из немногих женщин в киноиндустрии, получивших высшую награду этой организации, – сообщает УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.

Детали

В фонде отметили, что Хадсон будет удостоена чести во время ежегодной церемонии, которая состоится 8 октября в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе.

Влияние Кейт Хадсон выходит за рамки ее выдающегося вклада в киноиндустрию. Ее преданность филантропии и социальным делам вдохновляет зрителей во всем мире быть активными в своих общинах и поддерживать друг друга в трудные времена

– заявила президент Фонда Вилла Роджерса Лиза Баннелл.

В фонде подчеркнули, что эта награда уже более 75 лет присуждается представителям киноиндустрии за исключительную преданность благотворительности и обществу.

Среди предыдущих лауреатов – Том Круз, Кэтлин Кеннеди, Алан Горн, Майкл Д. Айснер, Сесил Б. ДеМилль и другие. В прошлом году премию получила режиссер Грета Гервиг, став лишь второй женщиной-режиссером после Элизабет Бэнкс, удостоившейся такой чести.

Дополнительно

В Фонде напомнили, что актриса, кроме карьеры в кино и музыке, занимается бизнесом и общественной деятельностью. Она является соучредителем брендов Fabletics и INBLOOM, а также автором бестселлеров по версии New York Times. Входит в совет директоров программы MindUp Фонда Хоун, сотрудничает с ООН, Baby2Baby и Operation Smile.

Собранные во время ужина средства будут переданы в Фонд помощи пионерам WRMPFF, поддерживающий работников, занятых в сфере дистрибуции и кинопоказа.

Ким Новак получит высшую награду Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва"09.06.25, 15:31 • 3090 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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