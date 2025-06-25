Кейт Хадсон отримає премію "Піонер року" від Фонду Вілла Роджерса

Американську акторку та продюсерку Кейт Хадсон відзначать премією "Піонер року" від Фонду Вілла Роджерса. Вона стане однією з небагатьох жінок у кіноіндустрії, які отримали найвищу нагороду цієї організації, – повідомляє УНН з посиланням на Hollywood Reporter.

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У фонді зазначили, що Хадсон буде вшанована під час щорічної церемонії, яка відбудеться 8 жовтня в готелі Beverly Hilton у Лос-Анджелесі.

Вплив Кейт Хадсон виходить за рамки її видатного внеску в кіноіндустрію. Її відданість філантропії та соціальним справам надихає глядачів у всьому світі бути активними у своїх громадах та підтримувати одне одного у скрутні часи – заявила президентка Фонду Вілла Роджерса Ліза Баннелл.

У фонді наголосили, що ця нагорода вже понад 75 років присуджується представникам кіноіндустрії за виняткову відданість благодійності та суспільству.

Серед попередніх лауреатів – Том Круз, Кетлін Кеннеді, Алан Горн, Майкл Д. Айснер, Сесіл Б. ДеМілль та інші. Минулого року премію отримала режисерка Грета Гервіг, ставши лише другою жінкою-режисеркою після Елізабет Бенкс, яка удостоїлася такої честі.

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У Фонді нагадали, що акторка, окрім кар’єри в кіно та музиці, займається бізнесом і громадською діяльністю. Вона є співзасновницею брендів Fabletics і INBLOOM, а також авторкою бестселерів за версією New York Times. Входить до ради директорів програми MindUp Фонду Хоун, співпрацює з ООН, Baby2Baby та Operation Smile.

Зібрані під час вечері кошти буде передано до Фонду допомоги піонерам WRMPFF, що підтримує працівників, зайнятих у сфері дистрибуції та кінопоказу.

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