Кейт Хадсон отримає премію "Піонер року" від Фонду Вілла Роджерса
Київ • УНН
Кейт Хадсон отримає премію "Піонер року" від Фонду Вілла Роджерса 8 жовтня в Лос-Анджелесі за внесок у кіноіндустрію, благодійність та суспільну діяльність. Зібрані кошти підуть на підтримку працівників кіноіндустрії через Фонд допомоги піонерам WRMPFF.
Американську акторку та продюсерку Кейт Хадсон відзначать премією "Піонер року" від Фонду Вілла Роджерса. Вона стане однією з небагатьох жінок у кіноіндустрії, які отримали найвищу нагороду цієї організації, – повідомляє УНН з посиланням на Hollywood Reporter.
Деталі
У фонді зазначили, що Хадсон буде вшанована під час щорічної церемонії, яка відбудеться 8 жовтня в готелі Beverly Hilton у Лос-Анджелесі.
Вплив Кейт Хадсон виходить за рамки її видатного внеску в кіноіндустрію. Її відданість філантропії та соціальним справам надихає глядачів у всьому світі бути активними у своїх громадах та підтримувати одне одного у скрутні часи
У фонді наголосили, що ця нагорода вже понад 75 років присуджується представникам кіноіндустрії за виняткову відданість благодійності та суспільству.
Серед попередніх лауреатів – Том Круз, Кетлін Кеннеді, Алан Горн, Майкл Д. Айснер, Сесіл Б. ДеМілль та інші. Минулого року премію отримала режисерка Грета Гервіг, ставши лише другою жінкою-режисеркою після Елізабет Бенкс, яка удостоїлася такої честі.
Додатково
У Фонді нагадали, що акторка, окрім кар’єри в кіно та музиці, займається бізнесом і громадською діяльністю. Вона є співзасновницею брендів Fabletics і INBLOOM, а також авторкою бестселерів за версією New York Times. Входить до ради директорів програми MindUp Фонду Хоун, співпрацює з ООН, Baby2Baby та Operation Smile.
Зібрані під час вечері кошти буде передано до Фонду допомоги піонерам WRMPFF, що підтримує працівників, зайнятих у сфері дистрибуції та кінопоказу.
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