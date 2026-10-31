Каждый второй запущенный рф дрон реактивный: сколько уничтожили за ночь
Киев • УНН
Ночью россия запустила по Украине 134 дрона, в частности 72 реактивных Shahed. ПВО уничтожила или подавила 105 БПЛА, зафиксированы попадания в 20 локациях.
россия в ночь на 31 октября запустила по Украине 134 дрона, более половины из них — реактивные. Сбиты или подавлены 105 из них, в том числе 68% реактивных. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Откуда и чем ударила рф
По данным ВС ВСУ, в ночь на 31 октября (с 18:00 30 октября) противник атаковал 134 ударными БПЛА типа Shahed (72 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Курск, Шаталово, Миллерово — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.
Сколько уничтожили
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 105 вражеских БПЛА типа Shahed (49 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов, несколько ударных беспилотников ещё находятся в воздухе, боевая работа продолжается.
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 20 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 10 локациях.
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