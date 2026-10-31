Кожен другий запущений рф дрон реактивний: скільки знищили за ніч
Київ • УНН
Уночі росія запустила по Україні 134 дрони, зокрема 72 реактивні Shahed. ППО знищила або придушила 105 БпЛА, зафіксовано влучання у 20 локаціях.
росія у ніч на 31 жовтня запустила по Україні 134 дрони, понад половина - реактивні. Збито або придушено 105 з них, у тому числі 68% з реактивних. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Звідки і чим вдарила рф
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 31 жовтня (з 18:00 30 жовтня) противник атакував 134 ударними БпЛА типу Shahed (72 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Скільки знищили
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed (49 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
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