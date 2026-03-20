Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Каждый второй украинец готов терпеть войну столько, сколько необходимо - опрос

Опрос КМИС показал готовность 54% граждан терпеть войну столько, сколько нужно. Доля таких респондентов снизилась с 65% в начале года.

Каждый второй украинец готов терпеть войну столько, сколько необходимо - опрос

Каждый второй гражданин Украины готов терпеть войну столько, сколько потребуется. Об этом сообщает УНН со ссылкой на социологический опрос Киевского международного института социологии.

Опрос проводился в период с 1 по 8 марта. Было опрошено 1003 гражданина Украины в возрасте 18 лет и старше на всех территориях, подконтрольных украинским властям. По результатам исследования, между концом января и серединой февраля 2026 года произошло значительное снижение доли тех, кто готов терпеть войну столько, сколько будет необходимо.

Если в конце января таких было 65%, то в середине февраля - уже 52%. Социологи отмечают: опрос в марте подтверждает выявленную негативную динамику, однако без дальнейшего ухудшения (по крайней мере сейчас). Так, 54% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо. В то же время о более коротком периоде (несколько месяцев-полгода) говорят 28% граждан.

Авторы исследования добавили, что основной сегмент снижения готовности терпеть войну - это те, кто был настроен на тяжелый обмен контроля над Донецкой областью в обмен на гарантии безопасности.

Возможно, эти люди на конец января имели повышенные ожидания от результата переговоров (и, в частности, с учетом, что в украинскую делегацию входит Кирилл Буданов). Впрочем, когда в феврале стало более очевидно, что переговоры не ведут к реальному прогрессу, это оказало деморализующее влияние на этот сегмент населения

По результатам опроса КМИС, большинство украинцев выступают против проведения выборов, пока идет война - 69% поддерживают их только после завершения боевых действий.

