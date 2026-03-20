Кожен другий українець готовий терпіти війну стільки, скільки необхідно - опитування

Кожен другий громадянин України готовий терпіти війну ще стільки, скільки буде потрібно. Про це повідомляє УНН з посиланням на соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Опитування проводилось в період з 1 по 8 березня. Було опитано 1003 громадянина України віком 18 років і старше на всіх територіях, підконтрольних українській владі. За результатами дослідження, між кінцем січня і серединою лютого 2026 року відбулося значне зниження частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.

Якщо в кінці січня таких було 65%, то в середині лютого - уже 52%. Соціологи зазначають: опитування у березні підтверджує виявлену негативну динаміку, проте без подальшого погіршення (принаймні зараз). Так, 54% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Водночас про більш короткий період (декілька місяців-пів року) говорять 28% громадян.

Автори дослідження додали, що основний сегмент зниження готовності терпіти війну - це ті, хто був налаштований на важкий обмін контролю над Донецькою областю в обмін на гарантії безпеки.

Можливо, ці люди на кінець січня мали підвищені очікування від результату перемовин (і, зокрема, з урахуванням, що в українську делегацію входить Кирило Буданов). Утім, коли в лютому стало більш очевидно, що перемовини не ведуть до реального прогресу, це справило деморалізуючий вплив на цей сегмент населення - йдеться в результатах дослідження.

За результатами опитування КМІС, більшість українців виступають проти проведення виборів, поки триває війна - 69% підтримують їх лише після завершення бойових дій.