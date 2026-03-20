Кожен другий українець готовий терпіти війну стільки, скільки необхідно - опитування

На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Компанії не поспішають приєднуватись до Defence City через недосконалість законодавства - юрист
На 98-му році помер патріарх Філарет
В Україні починає діяти кешбек на пальне - що треба знати
ПДВ для ФОП, посилки і цифрові платформи. Мінфін представив єдиний податковий законопроєкт
"Пісні без душі? Співак JULIK різко висловився про штучний інтелект у музиці
У ЄС вітають обіцянку Зеленського відновити "Дружбу" за шість тижнів
Клініка Odrex атакує свободу слова і намагається через суд "закрити рота" журналістам09:24 • 27044 перегляди
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові три дні працювала від генераторів - МАГАТЕ09:34 • 15363 перегляди
BTS випустили новий альбом після чотирирічної перерви та готують грандіозне шоу в СеуліVideo09:59 • 17677 перегляди
Сотні мільярдів доларів для України: активісти під посольством Польщі вимагали, щоб польський суд визнав рішення українського судуPhotoVideo11:49 • 8772 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo12:40 • 13813 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo12:40 • 14047 перегляди
Клініка Odrex атакує свободу слова і намагається через суд "закрити рота" журналістам09:24 • 27251 перегляди
Коли настане весняне рівнодення у 2026 - традиції та вірування19 березня, 13:10 • 47023 перегляди
Репутаційне харакірі Odrex, або як клініка рекламує лікаря, якого судять за медичну недбалість19 березня, 11:17 • 49183 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії14:28 • 560 перегляди
Ірена Карпа згадала, як від секонд-хендів прийшла до українських дизайнерівVideo13:32 • 4682 перегляди
BTS випустили новий альбом після чотирирічної перерви та готують грандіозне шоу в СеуліVideo09:59 • 17842 перегляди
Джамала із 7-річним сином зворушила виконанням хіта "1944"Video19 березня, 15:27 • 26041 перегляди
Андрій Джеджула з донькою потрапив у серйозну ДТП на мосту в Києві19 березня, 14:00 • 28815 перегляди
Кожен другий українець готовий терпіти війну стільки, скільки необхідно - опитування

Опитування КМІС показало готовність 54% громадян терпіти війну стільки, скільки потрібно. Частка таких респондентів знизилася з 65% на початку року.

Кожен другий громадянин України готовий терпіти війну ще стільки, скільки буде потрібно. Про це повідомляє УНН з посиланням на соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Опитування проводилось в період з 1 по 8 березня. Було опитано 1003 громадянина України віком 18 років і старше на всіх територіях, підконтрольних українській владі. За результатами дослідження, між кінцем січня і серединою лютого 2026 року відбулося значне зниження частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.

Якщо в кінці січня таких було 65%, то в середині лютого - уже 52%. Соціологи зазначають: опитування у березні підтверджує виявлену негативну динаміку, проте без подальшого погіршення (принаймні зараз). Так, 54% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Водночас про більш короткий період (декілька місяців-пів року) говорять 28% громадян.

Автори дослідження додали, що основний сегмент зниження готовності терпіти війну - це ті, хто був налаштований на важкий обмін контролю над Донецькою областю в обмін на гарантії безпеки.

Можливо, ці люди на кінець січня мали підвищені очікування від результату перемовин (і, зокрема, з урахуванням, що в українську делегацію входить Кирило Буданов). Утім, коли в лютому стало більш очевидно, що перемовини не ведуть до реального прогресу, це справило деморалізуючий вплив на цей сегмент населення

 - йдеться в результатах дослідження.

За результатами опитування КМІС, більшість українців виступають проти проведення виборів, поки триває війна - 69% підтримують їх лише після завершення бойових дій.

