Кожен другий українець готовий терпіти війну стільки, скільки необхідно - опитування
Київ • УНН
Опитування КМІС показало готовність 54% громадян терпіти війну стільки, скільки потрібно. Частка таких респондентів знизилася з 65% на початку року.
Кожен другий громадянин України готовий терпіти війну ще стільки, скільки буде потрібно. Про це повідомляє УНН з посиланням на соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Деталі
Опитування проводилось в період з 1 по 8 березня. Було опитано 1003 громадянина України віком 18 років і старше на всіх територіях, підконтрольних українській владі. За результатами дослідження, між кінцем січня і серединою лютого 2026 року відбулося значне зниження частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.
Якщо в кінці січня таких було 65%, то в середині лютого - уже 52%. Соціологи зазначають: опитування у березні підтверджує виявлену негативну динаміку, проте без подальшого погіршення (принаймні зараз). Так, 54% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Водночас про більш короткий період (декілька місяців-пів року) говорять 28% громадян.
Автори дослідження додали, що основний сегмент зниження готовності терпіти війну - це ті, хто був налаштований на важкий обмін контролю над Донецькою областю в обмін на гарантії безпеки.
Можливо, ці люди на кінець січня мали підвищені очікування від результату перемовин (і, зокрема, з урахуванням, що в українську делегацію входить Кирило Буданов). Утім, коли в лютому стало більш очевидно, що перемовини не ведуть до реального прогресу, це справило деморалізуючий вплив на цей сегмент населення
Нагадаємо
За результатами опитування КМІС, більшість українців виступають проти проведення виборів, поки триває війна - 69% підтримують їх лише після завершення бойових дій.