Катастрофа в Вашингтоне: после столкновения самолета и вертолета из реки достали более 30 тел

В Вашингтоне продолжается масштабная спасательная операция после столкновения пассажирского самолета American Eagle Flight 5342 и военного вертолета UH-60 Black Hawk. Оба воздушных судна упали в реку Потомак, где уже обнаружили более 30 тел погибших. Об этом сообщает NBC Washington, передает УНН.



Более 30 тел извлечено из реки Потомак, где лежат обломки самолета и военного вертолета - говорится в материалах NBC.

Спасатели работают в сложных условиях - поисковые работы осложняет лед, сильное течение и низкие температуры.

Напомним

В США вблизи национального аэропорта имени Рейгана в Арлингтоне, штат Вирджиния, потерпел крушение самолет.



Как стало известно позже, пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет UH-60 Black Hawk столкнулись в воздухе, после чего оба воздушных судна упали в реку Потомак.



Аудиозаписи переговоров авиадиспетчеров зафиксировали моменты перед и после катастрофы.

