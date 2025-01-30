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Катастрофа в Вашингтоне: после столкновения самолета и вертолета из реки достали более 30 тел

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Пассажирский самолет American Eagle Flight 5342 столкнулся с военным вертолетом UH-60 Black Hawk над рекой Потомак. Спасатели уже достали более 30 тел погибших, поисковые работы осложняются льдом и сильным течением.

В Вашингтоне продолжается масштабная спасательная операция после столкновения пассажирского самолета American Eagle Flight 5342 и военного вертолета UH-60 Black Hawk. Оба воздушных судна упали в реку Потомак, где уже обнаружили более 30 тел погибших. Об этом сообщает NBC Washington, передает УНН.

Более 30 тел извлечено из реки Потомак, где лежат обломки самолета и военного вертолета

- говорится в материалах NBC.

Спасатели работают в сложных условиях - поисковые работы осложняет лед, сильное течение и низкие температуры.

Напомним

В США вблизи национального аэропорта имени Рейгана в Арлингтоне, штат Вирджиния, потерпел крушение самолет.

Как стало известно позже, пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет UH-60 Black Hawk столкнулись в воздухе, после чего оба воздушных судна упали в реку Потомак.

Аудиозаписи переговоров авиадиспетчеров зафиксировали моменты перед и после катастрофы.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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