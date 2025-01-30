Авіакатастрофа у Вашингтоні: на аудіо зафіксовані останні секунди розмови диспетчерів

Аудіозаписи переговорів авіадиспетчерів зафіксували моменти перед і після катастрофи пасажирського літака American Airlines та військового гелікоптера Black Hawk армії США. Авіасудна зіткнулися у повітрі над Вашингтоном у ніч на 30 січня.

Про це пише Reuters, передає УНН.

За даними відомого ресурсу для запису радіоперемовин LiveATC.net, зафіксовано останні слова екіпажу гелікоптера PAT25, перш ніж він зіткнувся з Bombardier CRJ700, на борту якого перебували 64 пасажири та члени екіпажу. О 20:47 (за східним часом) у середу (01:47 за Києвом у четвер) диспетчер звернувся до екіпажу PAT25:

PAT25, ви бачите CRJ? PAT25, обійдіть CRJ позаду".Через кілька секунд інший пілот вийшов на зв’язок із диспетчером:"Вишка, ви це бачили? – очевидно, він мав на увазі зіткнення.

Диспетчери негайно змінили маршрут літаків, які заходили на посадку на злітну смугу №33 аеропорту ім. Рейгана.

Зіткнення сталося над замерзлою річкою

Потомак неподалік від аеропорту. В аудіозаписі чути, як диспетчери обговорюють катастрофу: "Аварія, аварія, аварія, третя тривога".

Інший диспетчер додав:

Я не знаю, чи ви зрозуміли, що сталося, але на підльоті до 33 смуги сталося зіткнення. Ми збираємося припинити роботу на невизначений час"

Ще один диспетчер підтвердив, що обидва повітряні судна впали в річку.

"І вертоліт, і літак впали в річку", - сказав він.

Момент аварії потрапив на відео. Катастрофу зафіксувала вебкамера, встановлена в Центрі виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні. На записі видно, як літак спалахує у вогні та падає на землю після зіткнення з гелікоптером.

Це сталося приблизно посеред річки. Я бачив вогняну кулю, а потім все зникло. Я нічого не бачив відтоді, як вони врізалися у річку. Але це був CRJ і гелікоптер - сказав один із диспетчерів.

Американські офіційні особи підтвердили, що на борту Black Hawk не було високопоставлених військових.

Серед 64 осіб на борту літака були фігуристи з росії

Федерація фігурного катання США (U.S. Figure Skating) повідомила, що на борту літака перебували фігуристи, які поверталися з тренувального табору для юніорів, що проходив після національного чемпіонату у Вічиті (Канзас) минулими вихідними.

За даними речника кремля дмитра пєскова, серед пасажирів були російські фігуристи та інші громадяни рф.Станом на ранок 30 січня офіційно загиблих не підтверджено.

Американський фігурист-спортсмен Джон Маравілья в коментарі одному із російських інформаційних агентств повідомив, що на борту було близько 14 фігуристів, не враховуючи їхніх батьків і тренерів.

Однак він відмовився називати імена. Федерація США поки не підтвердила кількість своїх спортсменів на борту. Російські ЗМІ ппишуть, що на літаку перебували троє колишніх російських фігуристів.

Нагадаємо

У США поблизу національного аеропорту імені Рейгана в Арлінгтоні, штат Вірджинія, зазнав аварії літак.

Як стало відомо пізніше, пасажирський літак American Airlines і військовий вертоліт UH-60 Black Hawk зіткнулися в повітрі, після чого обидва повітряні судна впали в річку Потомак.

За інформацією телеканалу CBS News, вже виявлено щонайменше 18 тіл. Американські авіалінії підтвердили, що на борту пасажирського літака перебували 64 людини, зокрема 60 пасажирів і чотири члени екіпажу.