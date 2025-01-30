Авиакатастрофа в Вашингтоне: на аудио зафиксированы последние секунды разговора диспетчеров

Аудиозаписи переговоров авиадиспетчеров зафиксировали моменты перед и после катастрофы пассажирского самолета American Airlines и военного вертолета Black Hawk армии США. Авиасудна столкнулись в воздухе над Вашингтоном в ночь на 30 января.

Об этом пишет Reuters, передает УНН.

По данным известного ресурса для записи радиопереговоров LiveATC.net, зафиксированы последние слова экипажа вертолета PAT25, прежде чем он столкнулся с Bombardier CRJ700, на борту которого находились 64 пассажира и члены экипажа. В 20:47 (по восточному времени) в среду (01:47 по Киеву в четверг) диспетчер обратился к экипажу PAT25:

PAT25, вы видите CRJ? PAT25, обойдите CRJ сзади».Через несколько секунд другой пилот вышел на связь с диспетчером: »Вышка, вы это видели? - очевидно, он имел в виду столкновение.

Диспетчеры немедленно изменили маршрут самолетов, которые заходили на посадку на взлетную полосу №33 аэропорта им.

Столкновение произошло над замерзшей рекой

Потомак неподалеку от аэропорта. В аудиозаписи слышно, как диспетчеры обсуждают катастрофу: «Авария, авария, авария, авария, третья тревога».

Другой диспетчер добавил:

Я не знаю, поняли ли вы, что произошло, но на подлете к 33 полосе произошло столкновение. Мы собираемся приостановить работу на неопределенное время»

Еще один диспетчер подтвердил, что оба воздушных судна упали в реку.

«И вертолет, и самолет упали в реку», - сказал он.

Момент аварии попал на видео. Катастрофу зафиксировала вебкамера, установленная в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. На записи видно, как самолет вспыхивает в огне и падает на землю после столкновения с вертолетом.

Это произошло примерно посреди реки. Я видел огненный шар, а потом все исчезло. Я ничего не видел с тех пор, как они врезались в реку. Но это был CRJ и вертолет - сказал один из диспетчеров.

Американские официальные лица подтвердили, что на борту Black Hawk не было высокопоставленных военных.

Среди 64 человек на борту самолета были фигуристы из России

Федерация фигурного катания США (U.S. Figure Skating) сообщила, что на борту самолета находились фигуристы, которые возвращались из тренировочного лагеря для юниоров, проходившего после национального чемпионата в Вичите (Канзас) в минувшие выходные.

По данным спикера кремля Дмитрия Пескова, среди пассажиров были российские фигуристы и другие граждане рф. По состоянию на утро 30 января официально погибших не подтверждено.

Американский фигурист-спортсмен Джон Маравилья в комментарии одному из российских информационных агентств сообщил, что на борту было около 14 фигуристов, не считая их родителей и тренеров.

Однако он отказался называть имена. Федерация США пока не подтвердила количество своих спортсменов на борту. Российские СМИ пишут, что на самолете находились трое бывших российских фигуристов.

Напомним,

В США вблизи национального аэропорта имени Рейгана в Арлингтоне, штат Вирджиния, потерпел крушение самолет.

Как стало известно позже, пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет UH-60 Black Hawk столкнулись в воздухе, после чего оба воздушных судна упали в реку Потомак.

По информации телеканала CBS News, уже обнаружено по меньшей мере 18 тел. Американские авиалинии подтвердили, что на борту пассажирского самолета находились 64 человека, в том числе 60 пассажиров и четыре члена экипажа.