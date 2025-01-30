Трагічне зіткнення літака та вертольота у Вашингтоні: щонайменше 18 людей загинуло

У середу ввечері неподалік Вашингтонського національного аеропорту імені Рейгана сталася авіакатастрофа – регіональний пасажирський літак American Airlines і військовий вертоліт Black Hawk зіткнулися в повітрі та впали у річку Потомак. Офіційні особи підтвердили виявлення щонайменше 18 тіл, однак точна кількість жертв ще не оголошена, пише УНН з посиланням на CBS News та Reuters.

Регіональний пасажирський літак American Airlines і військовий вертоліт Black Hawk зіткнулися в повітрі неподалік від Вашингтонського національного аеропорту імені Рейгана в середу ввечері, після чого обидва повітряні судна впали в холодні води річки Потомак.

Офіційні особи поки що не повідомили про кількість жертв. Однак сенатор США Роджер Маршалл із Канзасу, звідки вилетів літак, припустив, що ніхто на борту не вижив. Під час пресконференції в аеропорту Рейгана рано вранці в четвер він зазначив, що "втратити, ймовірно, понад 60 жителів Канзасу одночасно — це справді боляче".

"Коли гине одна людина - це трагедія, але коли гине багато, багато, багато людей - це нестерпне горе", - сказав він. "Це розбите серце, яке не піддається виміру".

Президент і головний виконавчий директор Управління аеропортів Вашингтона Джек Поттер наголосив на пресконференції, що рятувальна операція продовжується.

За інформацією телеканалу CBS News, посилаючись на представника поліції, вже виявлено щонайменше 18 тіл. Два джерела повідомили Reuters, що з води витягнули значну кількість загиблих. Американські авіалінії підтвердили, що на борту пасажирського літака перебували 64 людини, зокрема 60 пасажирів і чотири члени екіпажу. За даними американських офіційних осіб, у вертольоті, який виконував навчальний політ, знаходилися троє військових.

Зіткнення сталося під час заходу пасажирського літака, що летів із Вічіти, штат Канзас, на посадку в аеропорту Рейгана. Записи радіозв’язку між диспетчерською вежею та екіпажем Black Hawk свідчать, що військові знали про наближення літака.

Пентагон оголосив про негайний початок розслідування обставин аварії. Тим часом президент Дональд Трамп у дописі в соціальній мережі Truth Social поклав відповідальність за інцидент на екіпаж вертольота та авіадиспетчерів.

"Вертоліт летів прямо на літак протягом тривалого періоду часу. Це ЯСНА НІЧ, вогні на літаку палали, чому вертоліт не пішов вгору або вниз, або не повернув. Чому диспетчерська вежа не сказала вертольоту, що робити, замість того, щоб запитати, чи бачать вони літак. Це погана ситуація, яка виглядає так, ніби її треба було запобігти. ПОГАНО!!!", - написав Трамп.

Записи управління повітряним рухом зафіксували останню спробу диспетчера зв’язатися з вертольотом із позивним PAT25 перед зіткненням із пасажирським літаком CRJ.

Через кілька секунд інший пілот, який перебував у повітрі, звернувся до диспетчерської вежі з тривожним запитанням: "Тауер, ви це бачили?", очевидно, натякаючи на катастрофу. У відповідь диспетчер почав перенаправляти літаки, що заходили на посадку на злітно-посадкову смугу 33, аби уникнути небезпечної ситуації.

Нагадаємо

У небі над Вашингтоном регіональний пасажирський літак American Airlines і військовий вертоліт UH-60 Black Hawk зіткнулися в повітрі, після чого обидва повітряні судна впали в річку Потомак неподалік національного аеропорту імені Рейгана.