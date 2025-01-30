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Трагическое столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне: по меньшей мере 18 человек погибли

Трагическое столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне: по меньшей мере 18 человек погибли

Киев  •  УНН

 • 7609 просмотра

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Пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk возле аэропорта Рейгана, оба упали в реку Потомак. Подтверждено по меньшей мере 18 погибших, на борту всего находилось 67 человек.

В среду вечером недалеко от Вашингтонского национального аэропорта имени Рейгана произошла авиакатастрофа - региональный пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk столкнулись в воздухе и упали в реку Потомак. Официальные лица подтвердили обнаружение по меньшей мере 18 тел, однако точное количество жертв еще не объявлено, пишет УНН со ссылкой на CBS News и Reuters.

Региональный пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk столкнулись в воздухе неподалеку от Вашингтонского национального аэропорта имени Рейгана в среду вечером, после чего оба воздушных судна упали в холодные воды реки Потомак.

Официальные лица пока не сообщили о количестве жертв. Однако сенатор США Роджер Маршалл из Канзаса, откуда вылетел самолет, предположил, что никто на борту не выжил. Во время пресс-конференции в аэропорту Рейгана рано утром в четверг он отметил, что "потерять, вероятно, более 60 жителей Канзаса одновременно - это действительно больно".

"Когда погибает один человек - это трагедия, но когда погибает много, много, много людей - это невыносимое горе", - сказал он. "Это разбитое сердце, которое не поддается измерению".

Президент и главный исполнительный директор Управления аэропортов Вашингтона Джек Поттер подчеркнул на пресс-конференции, что спасательная операция продолжается.

По информации телеканала CBS News, ссылаясь на представителя полиции, уже обнаружено по меньшей мере 18 тел. Два источника сообщили Reuters, что из воды вытащили значительное количество погибших. Американские авиалинии подтвердили, что на борту пассажирского самолета находились 64 человека, в том числе 60 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным американских официальных лиц, в вертолете, который выполнял учебный полет, находились трое военных.

Столкновение произошло во время захода пассажирского самолета, летевшего из Вичита, штат Канзас, на посадку в аэропорту Рейгана. Записи радиосвязи между диспетчерской башней и экипажем Black Hawk свидетельствуют, что военные знали о приближении самолета.

Пентагон объявил о немедленном начале расследования обстоятельств аварии. Тем временем президент Дональд Трамп в заметке в социальной сети Truth Social возложил ответственность за инцидент на экипаж вертолета и авиадиспетчеров.

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"Вертолет летел прямо на самолет в течение длительного периода времени. Это ЯСНАЯ НОЧЬ, огни на самолете горели, почему вертолет не пошел вверх или вниз, или не повернул. Почему диспетчерская башня не сказала вертолету, что делать, вместо того, чтобы спросить, видят ли они самолет. Это плохая ситуация, которая выглядит так, будто ее надо было предотвратить. ПОГАНО!!!", - написал Трамп.

Записи управления воздушным движением зафиксировали последнюю попытку диспетчера связаться с вертолетом с позывным PAT25 перед столкновением с пассажирским самолетом CRJ.

Через несколько секунд другой пилот, находившийся в воздухе, обратился к диспетчерской башне с тревожным вопросом: "Тауэр, вы это видели?", очевидно, намекая на катастрофу. В ответ диспетчер начал перенаправлять самолеты, заходившие на посадку на взлетно-посадочную полосу 33, чтобы избежать опасной ситуации.

Напомним

В небе над Вашингтоном региональный пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет UH-60 Black Hawk столкнулись в воздухе, после чего оба воздушных судна упали в реку Потомак неподалеку национального аэропорта имени Рейгана. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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