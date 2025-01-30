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Катастрофа у Вашингтоні: після зіткнення літака та гелікоптера з річки дістали понад 30 тіл

Київ • УНН

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Пасажирський літак American Eagle Flight 5342 зіткнувся з військовим гелікоптером UH-60 Black Hawk над річкою Потомак. Рятувальники вже дістали понад 30 тіл загиблих, пошукові роботи ускладнюються кригою та сильною течією.

У Вашингтоні триває масштабна рятувальна операція після зіткнення пасажирського літака American Eagle Flight 5342 та військового гелікоптера UH-60 Black Hawk. Обидва повітряні судна впали в річку Потомак, де вже виявили понад 30 тіл загиблих. Про це повідомляє NBC Washington, передає УНН.

Понад 30 тіл вилучено з річки Потомак, де лежать уламки літака та військового вертольота

- йдеться у матеріалах NBC.

Рятувальники працюють у складних умовах – пошукові роботи ускладнює крига, сильна течія та низькі температури.

Нагадаємо

У США поблизу національного аеропорту імені Рейгана в Арлінгтоні, штат Вірджинія, зазнав аварії літак.

Як стало відомо пізніше, пасажирський літак American Airlines і військовий вертоліт UH-60 Black Hawk зіткнулися в повітрі, після чого обидва повітряні судна впали в річку Потомак.

Аудіозаписи переговорів авіадиспетчерів зафіксували моменти перед і після катастрофи.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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