Катастрофа у Вашингтоні: після зіткнення літака та гелікоптера з річки дістали понад 30 тіл

У Вашингтоні триває масштабна рятувальна операція після зіткнення пасажирського літака American Eagle Flight 5342 та військового гелікоптера UH-60 Black Hawk. Обидва повітряні судна впали в річку Потомак, де вже виявили понад 30 тіл загиблих. Про це повідомляє NBC Washington, передає УНН.



Понад 30 тіл вилучено з річки Потомак, де лежать уламки літака та військового вертольота - йдеться у матеріалах NBC.

Рятувальники працюють у складних умовах – пошукові роботи ускладнює крига, сильна течія та низькі температури.

Нагадаємо

У США поблизу національного аеропорту імені Рейгана в Арлінгтоні, штат Вірджинія, зазнав аварії літак.



Як стало відомо пізніше, пасажирський літак American Airlines і військовий вертоліт UH-60 Black Hawk зіткнулися в повітрі, після чого обидва повітряні судна впали в річку Потомак.



Аудіозаписи переговорів авіадиспетчерів зафіксували моменти перед і після катастрофи.

