18-летний парень пропал во время катания на доске на реке Стырь в Луцке, его тело нашли сегодня утром, пишет УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Волынской области.

Детали

Сообщение, что в Луцке на реке Стырь во время катания на доске для плавания исчез юноша, получили 17 июня в 22:08. Как показали очевидцы, он упал с доски и исчез из поля зрения.

На место происшествия (район улицы Драгоманова) вечером прибыли спасатели.

Спасатели еще вчера вечером проводили поисковые работы и обследовали 3000 мертов квадратных акватории дна, однако до сумерек мужчину не найдено и поисковые работы были остановлены из-за темного времени суток. Сегодня в 04:48 поиски возобновлены, проводилось обследование реки водолазами и с помощью специального квадрокоптера.

В 05:55 тело 18-летнего парня нашли и достали из воды на берег. На месте происшествия работали психолог и медик ГСЧС области.

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