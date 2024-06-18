Катався на дошці і зник у воді: у Луцьку на річці загинув 18-річний юнак
Київ • УНН
Рятувальники знайшли тіло 18-річного хлопця, який зник під час катання на веслуванні на річці Стир у Луцьку.
18-річний хлопець зник під час катання на дошці на річці Стир у Луцьку, його тіло знайшли сьогодні вранці, пише УНН з посиланням на ГУ ДСНС у Волинській області.
Деталі
Повідомлення, що в Луцьку на річці Стир під час катання на дошці для плавання зник юнак, отримали 17 червня о 22:08. Як засвідчили очевидці, він впав з дошки та зник з поля зору.
На місце події (район вулиці Драгоманова) ввечері прибули рятувальники.
Рятувальники ще вчора ввечері проводили пошукові роботи та за обстежили 3000 мертів квадратних акваторії дна, однак до сутінків чоловіка не знайдено і пошукові роботи були зупинені через темну пору дня. Сьогодні об 04:48 пошуки відновлено, проводилось обстеження річки водолазами та за допомогою спеціального квадрокоптера.
О 05:55 тіло 18- річного хлопця знайшли та дістали з води на берег. На місці події працювали психологиня та медик ДСНС області.
2-річний малюк потонув у басейні на Харківщині13.06.24, 11:01 • 13805 переглядiв