"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

Председатель Верховной Рады Украины (ВРУ) Руслан Стефанчук призвал народных депутатов поддержать законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней. Об этом сообщает УНН.

На своей странице в Facebook Стефанчук отметил, что во время голосования в парламенте пройдет "кастинг путина".

Финальные результаты кастинга путина в Раде уже завтра можно будет увидеть – среди тех, кто проголосует против продления военного положения

Ранее некоторые оппозиционные нардепы высказались против продления военного положения и общей мобилизации. В частности, представитель "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отметил, что не будет поддерживать соответствующие законопроекты.

Людей до сих пор пакуют на улицах и мобилизуют. Об адекватном рекрутинге никто не хочет слышать