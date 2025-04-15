"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения
Киев • УНН
Председатель ВРУ Руслан Стефанчук призвал нардепов поддержать законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней. Заседание состоится 16 апреля.
Председатель Верховной Рады Украины (ВРУ) Руслан Стефанчук призвал народных депутатов поддержать законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней. Об этом сообщает УНН.
Детали
На своей странице в Facebook Стефанчук отметил, что во время голосования в парламенте пройдет "кастинг путина".
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Ранее некоторые оппозиционные нардепы высказались против продления военного положения и общей мобилизации. В частности, представитель "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отметил, что не будет поддерживать соответствующие законопроекты.
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Как известно, 16 апреля Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней. Это уже будет 15 раз, когда парламент будет продлевать мобилизацию и военное положение.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и общей мобилизации.
В феврале Зеленский подписал законы о продлении в Украине военного положения и общей мобилизации до 9 мая 2025 года.
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