"Кастинг путіна": Стефанчук закликав Раду підтримати продовження воєнного стану

Голова Верховної Ради України (ВРУ) Руслан Стефанчук закликав народних депутатів підтримати законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Про це повідомляє УНН.

На своїй сторінці у Facebook Стефанчук зазначив, що під час голосування у парламенті пройде "кастинг путіна".

Фінальні результати кастингу путіна в Раді вже завтра можна буде побачити – серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану

Раніше деякі опозиційні нардепи висловилися проти продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Зокрема, представник "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зазначив, що не підтримуватиме відповідні законопроєкти.

Людей досі пакують на вулицях і мобілізують. Про адекватний рекрутинг ніхто не хоче чути