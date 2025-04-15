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The Guardian

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"Кастинг путіна": Стефанчук закликав Раду підтримати продовження воєнного стану

Київ • УНН

 • 12426 перегляди

Голова ВРУ Руслан Стефанчук закликав нардепів підтримати законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів. Засідання відбудеться 16 квітня.

"Кастинг путіна": Стефанчук закликав Раду підтримати продовження воєнного стану

Голова Верховної Ради України (ВРУ) Руслан Стефанчук закликав народних депутатів підтримати законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Про це повідомляє УНН.

Деталі

На своїй сторінці у Facebook Стефанчук зазначив, що під час голосування у парламенті пройде "кастинг путіна".

Фінальні результати кастингу путіна в Раді вже завтра можна буде побачити – серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану

- написав голова ВРУ.

Раніше деякі опозиційні нардепи висловилися проти продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Зокрема, представник "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зазначив, що не підтримуватиме відповідні законопроєкти.

Людей досі пакують на вулицях і мобілізують. Про адекватний рекрутинг ніхто не хоче чути

- написав він.

Як відомо, 16 квітня Верховна Рада планує розглянути законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Це вже буде 15 раз, коли парламент продовжуватиме мобілізацію та воєнний стан.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану та загальної мобілізації.

В лютому Зеленський підписав закони про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації до 9 травня 2025 року.

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Вадим Хлюдзинський

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