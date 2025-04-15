"Кастинг путіна": Стефанчук закликав Раду підтримати продовження воєнного стану
Київ • УНН
Голова ВРУ Руслан Стефанчук закликав нардепів підтримати законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів. Засідання відбудеться 16 квітня.
Голова Верховної Ради України (ВРУ) Руслан Стефанчук закликав народних депутатів підтримати законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Про це повідомляє УНН.
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На своїй сторінці у Facebook Стефанчук зазначив, що під час голосування у парламенті пройде "кастинг путіна".
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Раніше деякі опозиційні нардепи висловилися проти продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Зокрема, представник "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зазначив, що не підтримуватиме відповідні законопроєкти.
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Як відомо, 16 квітня Верховна Рада планує розглянути законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Це вже буде 15 раз, коли парламент продовжуватиме мобілізацію та воєнний стан.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану та загальної мобілізації.
В лютому Зеленський підписав закони про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації до 9 травня 2025 року.
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