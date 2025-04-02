Карлов университет покидает X из-за изменений в политике соцсети

Крупнейший и старейший университет Чехии - Карлов университет - объявил о решении покинуть социальную сеть X и сосредоточиться на других каналах коммуникации. Об этом информирует УНН со ссылкой на Radio Prague International.

Детали

Руководство университета заявило, что последние изменения в алгоритмах и политике X все больше противоречат его основным ценностям, в частности свободе слова, критическому мышлению и открытому обсуждению.

Уход от Х будет постепенным и скоординированным. Университет продолжит сотрудничать с общественностью через Facebook, Instagram, Bluesky, Threads и LinkedIn - говорится в сообщении.

Отмечается, что Карлов университет имеет 17 факультетов в Праге, Пльзене и Градец-Кралове с примерно 8800 сотрудниками и около 53 000 студентами.

Ранее соцсеть Х покинули одна из самых известных бельгийских газет De Morgen и самая известная британская газета The Guardian. Кроме того, Министерство обороны и МИД Германии заявили, что прекратят пользоваться соцсетью X.

Напомним

На днях американский миллиардер Илон Маск, который сейчас возглавляет департамент государственной эффективности США (DOGE), сообщил, что продал свою социальную сеть X (Twitter) компании xAI, занимающейся искусственным интеллектом. Сумма сделки составила 45 миллиардов долларов.

Facebook потерял свое значение, а самой влиятельной соцсетью сейчас является Х - советник Зеленского