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Карлів університет залишає X через зміни в політиці соцмережі

Київ • УНН

 • 12170 перегляди

Найбільший університет Чехії вирішив залишити соцмережу X, зосереджуючись на інших платформах, таких як Facebook та Instagram. Причиною стали зміни в політиці X.

Карлів університет залишає X через зміни в політиці соцмережі

Найбільший і найстаріший університет Чехії - Карлів університет - оголосив про рішення залишити соціальну мережі X і зосередитись на інших каналах комунікації. Про це інформує УНН із посиланням на Radio Prague International.

Деталі

Керівництво університету заявило, що останні зміни в алгоритмах і політиці X дедалі більше суперечать його основним цінностям, зокрема свободі слова, критичному мисленню та відкритому обговоренню.

Відхід від Х буде поступовим і скоординованим. Університет продовжить співпрацювати з громадськістю через Facebook, Instagram, Bluesky, Threads і LinkedIn

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Карлів університет має 17 факультетів у Празі, Пльзені та Градець-Кралове з приблизно 8800 співробітниками та близько 53 000 студентами.

Раніше соцмережу Х залишили одна з найвідоміших бельгійських газет De Morgen та найвідоміша британська газета The Guardian. Крім того, Міністерство оборони та МЗС Німеччини заявили, що припинять користуватися соцмережею X.

Нагадаємо

Днями американський мільярдер Ілон Маск, який нині очолює департамент державної ефективності США (DOGE), повідомив, що продав свою соціальну мережу X (Twitter) компанії xAI, що займається штучним інтелектом. Сума угоди склала 45 мільярдів доларів.

Facebook втратив своє значення, а найвпливовішою соцмережею зараз є Х - радник Зеленського06.01.25, 15:57 • 20520 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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