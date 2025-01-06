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Facebook втратив своє значення, а найвпливовішою соцмережею зараз є Х - радник Зеленського

Facebook втратив своє значення, а найвпливовішою соцмережею зараз є Х - радник Зеленського

Київ • УНН

 • 20425 перегляди

Дмитро Литвин заявив, що Facebook втратив свій колишній вплив після початку повномасштабного вторгнення. За його словами, зараз найвпливовішою соцмережею є X, де зосереджені військові, волонтери та міжнародні журналісти.

Facebook, який довгий час залишався основною платформою для громадських дискусій і медіаскандалів, від початку повномасштабного вторгнення поступово втратив свою колишню значущість. Про це зазначив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин написав Литвин у коментарі до допису в соцмережі Facebook , пише УНН.

Деталі 

Зокрема, за словами Литвина, однією з ключових причин змін став перехід військових, волонтерів, політиків і міжнародних журналістів на X, що став осередком стратегічної комунікації. У Х формуються дискусії про війну, ухвалюються рішення щодо підтримки військових, поширюються важливі свідчення та аналітика. Telegram, у свою чергу, став платформою для оперативного поширення новин та ексклюзивної інформації з фронту.

Від початку повномасштабної війни фейсбук повністю втратив таке значення. Навіть якщо здається, що тут спалахує якийсь скандал, насправді це завжди комбінований ефект з ютубом, тлгрм та X. Сам фейсбук вже ні на що не здатний, так само як і сайти, наприклад. Це як в епоху фейсбука було з газетами. Зараз реально дуже впливовий X, бо там дуже багато військових і спільноти, яка допомагає військовим, плюс там закордонні журналісти, політична спільнота. Реально важливо бачити і впливати там. Так само ютуб, тлгрм. Набирає обертів тікток. А у фейсбук зараз вже можна тижнями взагалі не заходити

- зазначив Радник президента.

"Дія" увійшла до трійки найпопулярніших додатків між Facebook та ChatGPT02.01.25, 17:40 • 27438 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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