"Дія" увійшла до трійки найпопулярніших додатків між Facebook та ChatGPT

Застосунок Дія залишається серед найбільш популярних застосунків українців. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

"У 2024 році Дія знаходилась між Facebook та ChatGPT. Також, зростає пошуковий запит "дія" у сторах. Наш план на розвиток застосунку у 2025 гарантовано підтримає тенденцію", - зазначив міністр.

Перші позиції у рейтингу найпопулярніших застосунків серед українських користувачів зайняли Tik Tok, Telegram, Temu, WhatsUpp Messager, Instagram.

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Мінцифри планує додати в "Дію" можливість надавати відгуки про роботу держустанов через голосового помічника. Федоров розповів, що система використовуватиме ШІ для категоризації звернень громадян.