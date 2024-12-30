Федоров відповів, якої функції не вистачає в "Дії"

В Мінцифрі думають над послугою для того, щоб дати можливість громадянам надавати фідбек про роботу державних установ. Такий зворотній зв'язок потрібен кожному чиновнику для того, щоб вони жили в одній реальності з людьми, які отримують послуги, а не думали, що в них все круто.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

На запитання якої функції в "Дії" не вистачає йому, Федоров відповів:

Спойлер такий зроблю... Наша задача зробити так, щоб кожне міністерство швидше трансформувалося та надавало якісні послуги через "Дію" або взагалі прибрали послуги, які не потрібні й створюють тільки бюрократію. Щоб дані бігали між реєстрами, а не громадяни між державними органами

Федоров зазначив, що бувають ситуації, коли люди в державних установах при отриманні різних послуг мають зауваження та хочуть надати свій відгук.

Завжди залишаються ситуації, коли громадяни отримують різні послуги, коли ти стикаєшся з державою й думаєш: чому це саме так зроблено?Я хочу дати свій фідбек. От ми думаємо про таку послугу, коли громадяни зможуть, так би мовити, потрусити телефон, з'являється голосовий помічник й можна надиктувати, що я стою тут, є певна проблема, яка мене дратує. Ця проблема автоматично завдяки штучному інтелекту категоризується, тобто відноситься до категорії певної політики, яку формує певне міністерство й міністр, або його відповідальні люди отримують сповіщення через наш інший продукт "Дія.Офіс" про те, що саме в цьому полюсі є певна проблема з якою стикається громадянин