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Федоров відповів, якої функції не вистачає в "Дії"

Київ • УНН

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Мінцифри планує додати в "Дію" можливість надавати відгуки про роботу держустанов через голосового помічника. Федоров розповів, що система використовуватиме ШІ для категоризації звернень громадян.

В Мінцифрі думають над послугою для того, щоб дати можливість громадянам надавати фідбек про роботу державних установ. Такий зворотній зв'язок потрібен кожному чиновнику для того, щоб вони жили в одній реальності з людьми, які отримують послуги, а не думали, що в них все круто.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

На запитання якої функції в "Дії" не вистачає йому, Федоров відповів:

Спойлер такий зроблю... Наша задача зробити так, щоб кожне міністерство швидше трансформувалося та надавало якісні послуги через "Дію" або взагалі прибрали послуги, які не потрібні й створюють тільки бюрократію. Щоб дані бігали між реєстрами, а не громадяни між державними органами

Федоров зазначив, що бувають ситуації, коли люди в державних установах при отриманні різних послуг мають зауваження та хочуть надати свій відгук.

Завжди залишаються ситуації, коли громадяни отримують різні послуги, коли ти стикаєшся з державою й думаєш: чому це саме так зроблено?Я хочу дати свій фідбек. От ми думаємо про таку послугу, коли громадяни зможуть, так би мовити, потрусити телефон, з'являється голосовий помічник й можна надиктувати, що я стою тут, є певна проблема, яка мене дратує. Ця проблема автоматично завдяки штучному інтелекту категоризується, тобто відноситься до категорії певної політики, яку формує певне міністерство й міністр, або його відповідальні люди отримують сповіщення через наш інший продукт "Дія.Офіс" про те, що саме в цьому полюсі є певна проблема з якою стикається громадянин

- розповів Федоров.

Він зазначив, що звичайно "Дія" не зберігає персональні дані.

Але ми знаємо, що є така проблема й громадянам не подобається як працює той, чи інший державний орган. Ідеально потім робити рейтинг цих державних органів на основі фідбеку громадян. Такий зворотній зв'язок потрібен кожному чиновнику для того, щоб вони жили в одній реальності з громадянами, які отримують послуги, а не думали, що в них все круто

В “Дії” планують запровадити проект для посадовців Дія.Офіс - Шмигаль19.12.23, 15:04 • 32166 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаТехнології
mykhailo-fedorovМихайло Федоров
ukrainaУкраїна

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