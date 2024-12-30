Федоров ответил, какой функции не хватает в «Дії»
Киев • УНН
Минцифры планирует добавить в «Дію» возможность предоставлять отзывы о работе госучреждений через голосового помощника. Федоров рассказал, что система будет использовать ИИ для категоризации обращений граждан.
В Минцифре думают над услугой для того, чтобы дать возможность гражданам предоставлять фидбек о работе государственных учреждений. Такая обратная связь нужна каждому чиновнику для того, чтобы они жили в одной реальности с людьми, которые получают услуги, а не думали, что у них все круто.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.
На вопрос какой функции в «Дії» не хватает ему, Федоров ответил:
Спойлер такой сделаю... Наша задача сделать так, чтобы каждое министерство быстрее трансформировалось и предоставляло качественные услуги через «Дію» или вообще убрали услуги, которые не нужны и создают только бюрократию. Чтобы данные бегали между реестрами, а не граждане между государственными органами
Федоров отметил, что бывают ситуации, когда люди в государственных учреждениях при получении различных услуг имеют замечания и хотят предоставить свой отзыв.
Всегда остаются ситуации, когда граждане получают различные услуги, когда ты сталкиваешься с государством и думаешь: почему это именно так сделано? Я хочу дать свой фидбек. Вот мы думаем о такой услуге, когда граждане смогут, так сказать, потрясти телефон, появляется голосовой помощник и можно надиктовать, что я стою здесь, есть определенная проблема, которая меня раздражает. Эта проблема автоматически благодаря искусственному интеллекту категоризируется, то есть относится к категории определенной политики, которую формирует определенное министерство и министр, или его ответственные люди получают оповещение через наш другой продукт «Дія.Офіс» о том, что именно в этом полюсе есть определенная проблема, с которой сталкивается гражданин
Он отметил, что обычно «Дія» не хранит персональные данные.
Но мы знаем, что есть такая проблема и гражданам не нравится как работает тот или иной государственный орган. Идеально потом делать рейтинг этих государственных органов на основе фидбека граждан. Такая обратная связь нужна каждому чиновнику для того, чтобы они жили в одной реальности с гражданами, которые получают услуги, а не думали, что у них все круто
В "Дії" планируют ввести проект для чиновников Дія.Офіс - Шмыгаль19 дек. 2023, 13:04 • 32017 просмотров