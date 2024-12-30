Федоров ответил, какой функции не хватает в «Дії»

В Минцифре думают над услугой для того, чтобы дать возможность гражданам предоставлять фидбек о работе государственных учреждений. Такая обратная связь нужна каждому чиновнику для того, чтобы они жили в одной реальности с людьми, которые получают услуги, а не думали, что у них все круто.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

На вопрос какой функции в «Дії» не хватает ему, Федоров ответил:

Спойлер такой сделаю... Наша задача сделать так, чтобы каждое министерство быстрее трансформировалось и предоставляло качественные услуги через «Дію» или вообще убрали услуги, которые не нужны и создают только бюрократию. Чтобы данные бегали между реестрами, а не граждане между государственными органами

Федоров отметил, что бывают ситуации, когда люди в государственных учреждениях при получении различных услуг имеют замечания и хотят предоставить свой отзыв.

Всегда остаются ситуации, когда граждане получают различные услуги, когда ты сталкиваешься с государством и думаешь: почему это именно так сделано? Я хочу дать свой фидбек. Вот мы думаем о такой услуге, когда граждане смогут, так сказать, потрясти телефон, появляется голосовой помощник и можно надиктовать, что я стою здесь, есть определенная проблема, которая меня раздражает. Эта проблема автоматически благодаря искусственному интеллекту категоризируется, то есть относится к категории определенной политики, которую формирует определенное министерство и министр, или его ответственные люди получают оповещение через наш другой продукт «Дія.Офіс» о том, что именно в этом полюсе есть определенная проблема, с которой сталкивается гражданин