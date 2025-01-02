"Дія" вошла в тройку самых популярных приложений между Facebook и ChatGPT
Киев • УНН
Приложение "Дія" заняло место между Facebook и ChatGPT по популярности среди украинцев в 2024 году. Министр цифровой трансформации анонсировал дальнейшее развитие приложения в 2025 году.
Приложение Дія остается среди наиболее популярных приложений украинцев. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
"В 2024 году Дія находилась между Facebook и ChatGPT. Также, растет поисковый запрос "Дія" в сторах. Наш план на развитие приложения в 2025 гарантированно поддержит тенденцию", - отметил министр.
Первые позиции в рейтинге самых популярных приложений среди украинских пользователей заняли Tik Tok, Telegram, Temu, WhatsUpp Messager, Instagram.
Напомним
Минцифры планирует добавить в "Дію" возможность предоставлять отзывы о работе госучреждений через голосового помощника. Федоров рассказал, что система будет использовать ИИ для категоризации обращений граждан.