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"Дія" вошла в тройку самых популярных приложений между Facebook и ChatGPT

"Дія" вошла в тройку самых популярных приложений между Facebook и ChatGPT

Киев  •  УНН

 • 9086 просмотра

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Приложение "Дія" заняло место между Facebook и ChatGPT по популярности среди украинцев в 2024 году. Министр цифровой трансформации анонсировал дальнейшее развитие приложения в 2025 году.

Приложение Дія остается среди наиболее популярных приложений украинцев. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

"В 2024 году Дія находилась между Facebook и ChatGPT. Также, растет поисковый запрос "Дія" в сторах. Наш план на развитие приложения в 2025 гарантированно поддержит тенденцию", - отметил министр.

Первые позиции в рейтинге самых популярных приложений среди украинских пользователей заняли Tik Tok, Telegram, Temu, WhatsUpp Messager, Instagram.

Напомним 

Минцифры планирует добавить в "Дію" возможность предоставлять отзывы о работе госучреждений через голосового помощника. Федоров рассказал, что система будет использовать ИИ для категоризации обращений граждан.

Алина Волянская

Алина Волянская

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