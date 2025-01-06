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Facebook потерял свое значение, а самой влиятельной соцсетью сейчас является Х - советник Зеленского

Facebook потерял свое значение, а самой влиятельной соцсетью сейчас является Х - советник Зеленского

Киев  •  УНН

 • 7599 просмотра

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Дмитрий Литвин заявил, что Facebook потерял свое прежнее влияние после начала полномасштабного вторжения. По его словам, сейчас самой влиятельной соцсетью является X, где сосредоточены военные, волонтеры и международные журналисты.

Facebook, который долгое время оставался основной платформой для общественных дискуссий и медиаскандалов, от начала полномасштабного вторжения постепенно потерял свою былую значимость. Об этом отметил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин  Литвин в комментарии к сообщению в соцсети Facebook, пишет УНН.

Детали 

В частности, по словам Литвина, одной из ключевых причин изменений стал переход военных, волонтеров, политиков и международных журналистов на X, ставший центром стратегической коммуникации. В Х формируются дискуссии о войне, принимаются решения по поддержке военных, распространяются важные свидетельства и аналитика. Telegram, в свою очередь, стал платформой для оперативного распространения новостей и эксклюзивной информации с фронта.

С начала полномасштабной войны фейсбук полностью потерял такое значение. Даже если кажется, что здесь вспыхивает какой-то скандал, на самом деле это всегда комбинированный эффект с ютубом, тлгрм и X. Сам фейсбук уже ни на что не способен, так же как и сайты, например. Это как в эпоху фейсбука было с газетами. Сейчас реально очень влиятельный X, потому что там очень много военных и сообщества, которое помогает военным, плюс там зарубежные журналисты, политическое сообщество. Реально важно видеть и влиять там. Так же ютуб, тлгрм. Набирает обороты тикток. А в фейсбук сейчас уже можно неделями вообще не заходить

- отметил Советник президента.

"Дія" вошла в тройку самых популярных приложений между Facebook и ChatGPT2 янв. 2025, 15:40 • 25314 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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