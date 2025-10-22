$41.740.01
Эксклюзив
14:00 • 2078 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 4254 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 4690 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 6336 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 5788 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 6942 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47 • 15473 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 17000 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 26137 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
22 октября, 07:30 • 31616 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
Канцлер Австрии Кристиан Штокер перенесет операцию на спине – временно будет работать из дома – СМИ

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Канцлер Австрии Кристиан Штокер на следующей неделе перенесет плановую операцию на спине из-за продолжительных болей. После операции 65-летний политик будет исполнять обязанности дистанционно.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер перенесет операцию на спине – временно будет работать из дома – СМИ

Канцлер Австрии Кристиан Штокер на следующей неделе перенесет плановую операцию на спине из-за продолжительных болей, сообщила в среду его канцелярия в Вене. 65-летний политик уже некоторое время испытывает проблемы со здоровьем, и врачи рекомендовали хирургическое вмешательство. После операции Штокер некоторое время будет исполнять обязанности дистанционно. Об этом говорится в материале DPA, пишет УНН.

Подробности

В заявлении указано, что во время временного отсутствия канцлера, при необходимости, его будут представлять вице-канцлер Андреас Баблер или государственный секретарь Александер Прелль.

Операция не помешала Штокеру принять участие в саммите Западных Балкан, который проходит в Лондоне. Накануне встречи, в которой участвует и канцлер Германии Фридрих Мерц, он подчеркнул важность расширения Европейского Союза в геополитическом контексте.

Если мы не закрепим наш образ жизни в регионе, это сделают другие: Россия, Китай и Турция уже ждут своего часа 

– подчеркнул Штокер.

Кристиан Штокер возглавляет правительственную коалицию Австрийской народной партии (ÖVP), Социал-демократической партии (SPÖ) и либеральной NEOS с марта этого года.

Байден завершил курс лучевой терапии для лечения рака21.10.25, 08:25 • 3708 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Карцинома
Карл Нехаммер
Вена
Австрия
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Китай
Турция
Лондон