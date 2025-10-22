Канцлер Австрии Кристиан Штокер перенесет операцию на спине – временно будет работать из дома – СМИ
Киев • УНН
Канцлер Австрии Кристиан Штокер на следующей неделе перенесет плановую операцию на спине из-за продолжительных болей. После операции 65-летний политик будет исполнять обязанности дистанционно.
Канцлер Австрии Кристиан Штокер на следующей неделе перенесет плановую операцию на спине из-за продолжительных болей, сообщила в среду его канцелярия в Вене. 65-летний политик уже некоторое время испытывает проблемы со здоровьем, и врачи рекомендовали хирургическое вмешательство. После операции Штокер некоторое время будет исполнять обязанности дистанционно. Об этом говорится в материале DPA, пишет УНН.
Подробности
В заявлении указано, что во время временного отсутствия канцлера, при необходимости, его будут представлять вице-канцлер Андреас Баблер или государственный секретарь Александер Прелль.
Операция не помешала Штокеру принять участие в саммите Западных Балкан, который проходит в Лондоне. Накануне встречи, в которой участвует и канцлер Германии Фридрих Мерц, он подчеркнул важность расширения Европейского Союза в геополитическом контексте.
Если мы не закрепим наш образ жизни в регионе, это сделают другие: Россия, Китай и Турция уже ждут своего часа
Кристиан Штокер возглавляет правительственную коалицию Австрийской народной партии (ÖVP), Социал-демократической партии (SPÖ) и либеральной NEOS с марта этого года.
Байден завершил курс лучевой терапии для лечения рака21.10.25, 08:25 • 3708 просмотров