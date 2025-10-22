Канцлер Австрії Крістіан Штокер перенесе операцію на спині – тимчасово працюватиме з дому – ЗМІ
Канцлер Австрії Крістіан Штокер наступного тижня перенесе планову операцію на спині через тривалі болі. Після операції 65-річний політик виконуватиме обов’язки дистанційно.
Канцлер Австрії Крістіан Штокер наступного тижня перенесе планову операцію на спині через тривалі болі, повідомила в середу його канцелярія у Відні. 65-річний політик уже деякий час має проблеми зі здоров’ям, і лікарі рекомендували хірургічне втручання. Після операції Штокер певний час виконуватиме обов’язки дистанційно. Про це йдеться у матеріалі DPA, пише УНН.
Деталі
У заяві зазначено, що під час тимчасової відсутності канцлера, за потреби, його представлятимуть віце-канцлер Андреас Баблер або державний секретар Александер Прелль.
Операція не завадила Штокеру взяти участь у саміті Західних Балкан, що відбувається в Лондоні. Напередодні зустрічі, у якій бере участь і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, він підкреслив важливість розширення Європейського Союзу в геополітичному контексті.
Якщо ми не закріпимо наш спосіб життя в регіоні, це зроблять інші: Росія, Китай і Туреччина вже чекають свого часу
Крістіан Штокер очолює урядову коаліцію Австрійської народної партії (ÖVP), Соціал-демократичної партії (SPÖ) та ліберальної NEOS з березня цього року.
