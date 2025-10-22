Канцлер Австрії Крістіан Штокер перенесе операцію на спині – тимчасово працюватиме з дому – ЗМІ

$41.740.01
Ексклюзив
14:00 • 2204 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 4448 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 4792 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 6440 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 5864 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 6972 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 15483 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 17003 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 26141 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
22 жовтня, 07:30 • 31622 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
Популярнi новини
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей 22 жовтня, 04:50 • 31128 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto22 жовтня, 05:30 • 40806 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго22 жовтня, 05:34 • 33491 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 20982 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 16776 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 2222 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 4476 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 8246 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 13978 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 17159 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo13:53 • 1082 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 28563 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 43645 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 53204 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 43301 перегляди
Канцлер Австрії Крістіан Штокер перенесе операцію на спині – тимчасово працюватиме з дому – ЗМІ

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Канцлер Австрії Крістіан Штокер наступного тижня перенесе планову операцію на спині через тривалі болі. Після операції 65-річний політик виконуватиме обов’язки дистанційно.

Канцлер Австрії Крістіан Штокер перенесе операцію на спині – тимчасово працюватиме з дому – ЗМІ

Канцлер Австрії Крістіан Штокер наступного тижня перенесе планову операцію на спині через тривалі болі, повідомила в середу його канцелярія у Відні. 65-річний політик уже деякий час має проблеми зі здоров’ям, і лікарі рекомендували хірургічне втручання. Після операції Штокер певний час виконуватиме обов’язки дистанційно. Про це йдеться у матеріалі DPA, пише УНН.

Деталі

У заяві зазначено, що під час тимчасової відсутності канцлера, за потреби, його представлятимуть віце-канцлер Андреас Баблер або державний секретар Александер Прелль.

Операція не завадила Штокеру взяти участь у саміті Західних Балкан, що відбувається в Лондоні. Напередодні зустрічі, у якій бере участь і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, він підкреслив важливість розширення Європейського Союзу в геополітичному контексті.

Якщо ми не закріпимо наш спосіб життя в регіоні, це зроблять інші: Росія, Китай і Туреччина вже чекають свого часу 

– наголосив Штокер.

Крістіан Штокер очолює урядову коаліцію Австрійської народної партії (ÖVP), Соціал-демократичної партії (SPÖ) та ліберальної NEOS з березня цього року.

