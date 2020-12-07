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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 29004 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 86576 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102712 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118704 просмотра

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Кандидат от "Слуги народа" проиграл на выборах мэра в Кривом Роге - ОПОРА

Кандидат от "Слуги народа" проиграл на выборах мэра в Кривом Роге - ОПОРА

Киев  •  УНН

 • 12066 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. На выборах городского головы Кривого Рога победу одержал кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов. За него проголосовало более 97,5 тысяч избирателей (56,97%). Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА со ссылкой на Криворожский городской ТИК, передает УНН.

“Вечером 7 декабря Криворожская городская ТИК установила результаты повторного голосования. За Константина Павлова проголосовали 56,97% избирателей. Согласно итоговым протоколом городской территориальной избирательной комиссии за Константина Павлова („Оппозиционная платформа — За жизнь“) проголосовал 97591 избиратель. За Дмитрия Шевчика („Слуга народа“) — 69 369 криворожан, что составляет 40,49%”, — говорится в сообщении.

В голосовании приняли участие 171 299 избирателей Кривого Рога. 4339 бюллетеней было испорчено, сообщили в ОПОРА.

Отметим, что сообщений о результатах выборов от ЦИК пока нет.

В Кривом Роге, в воскресенье, состоялся второй тур выборов мэра, в избирательный бюллетень были включены два кандидата: Константин Павлов (от партии “Оппозиционная платформа — За жизнь”) и Дмитрий Шевчик (от партии “Слуга народа”).

Под вечер, когда избирательные участки были закрыты, в ЦИК сообщили, что конечная явка составила 35,14%.

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