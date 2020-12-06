У Кривому Розі сьогодні відбудеться другий тур виборів міського голови
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Кривому Розі сьогодні відбудеться другий тур виборів міського голови, до виборчого бюлетеня включені два кандидати. Про це з посиланням на ЦВК України інформує УНН.
Для повторного голосування з виборів Криворізького міського голови до бюлетенів включені:
— Костянтин Павлов (від партії “Опозиційна платформа — За життя”);
— Дмитро Шевчик (від партії “Слуга народу”).
У ЦВК нагадали, що за підсумками голосування у Криворізькій міській територіальній громаді з виборів міського голови 25 жовтня 2020 року найбільшу кількість голосів виборців отримали Юрій Вілкул (від партії “Блок Вілкула “Українська перспектива”) — 44,96% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та Дмитро Шевчик — 25,94%.
Проте Юрій Вілкул відмовився від подальшого балотування, тому до виборчого бюлетеня було включено Костянтина Павлова, який отримав третій результат за кількістю голосів виборців — 9,15%.
Зазначається, що у повторному голосуванні, яке відбудеться на 294 виборчих дільницях, загалом зможуть взяти участь понад 484,8 тис. виборців. Результати мають бути встановлені не пізніш 11 грудня 2020 року.
Як повідомляв УНН, у Кривому Розі з початку виборчої кампанії до поліції надійшло 282 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.